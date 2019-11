Juha Kauppiselle Kanavan tietokirjapalkinto - Monimuotoisuus on tärkeä puheenvuoro luonnonsuojelun merkityksestä

Hämeenlinnassa asuva tietokirjailija, toimittaja Juha Kauppinen, 43, on saanut tämänvuotisen Kanava-palkinnon. Palkinto jaetaan vuoden parhaalle kotimaiselle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan tietokirjalle. Kauppinen sai palkinnon kirjastaan Monimuotoisuus. Kertomuksia...

Hämeenlinnassa asuva tietokirjailija, toimittaja Juha Kauppinen, 43, on saanut tämänvuotisen Kanava-palkinnon. Palkinto jaetaan vuoden parhaalle kotimaiselle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan tietokirjalle. Kauppinen sai palkinnon kirjastaan Monimuotoisuus. Kertomuksia katoamisista (Siltala). Kanava-palkinto on Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön jakama tunnustus, ja sen suuruus on 10 000 euroa. Voittajan valitsi Kanavan vastaava tuottaja, palkintoraadin puheenjohtaja…