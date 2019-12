Juha-Pekka Koskinen sai Savonia-palkinnon

Hämeenlinnalainen kirjailija Juha-Pekka Koskinen on saanut Savonia-kirjallisuuspalkinnon romaanillaan Tulisiipi (Like 2019). Palkinto jaettiin maanantai-iltana Kuopiossa. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa. Savonia jaetaan vuosittain tunnustuspalkintona savolaiselle kirjailijalle merkittävästä kaunokirjallisesta teoksesta. Kemijärveläissyntyinen...

Hämeenlinnalainen kirjailija Juha-Pekka Koskinen on saanut Savonia-kirjallisuuspalkinnon romaanillaan Tulisiipi (Like 2019). Palkinto jaettiin maanantai-iltana Kuopiossa. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa. Savonia jaetaan vuosittain tunnustuspalkintona savolaiselle kirjailijalle merkittävästä kaunokirjallisesta teoksesta. Kemijärveläissyntyinen Koskinen on aloittanut peruskoulunsa Mikkelissä, ennen kuin perhe muutti Lahteen ja edelleen Hämeenlinnaan. Syksyllä julkaistu Tulisiipi on lentänyt menestyksestä toiseen. Se on Suomalaisen Vuoden kirja…