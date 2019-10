Jussi Syren myi bluegrass-bändilleen keikkoja siihen tahtiin, että muut halusivat ottaa oppia

Jussi Syrenistä voi sanoa, että hän elää niinkuin saarnaa. Syrenillä on monta rautaa tulessa.

Hän keikkailee bluegrass-yhtyeensä The Groundbreakersin kanssa, myy keikkoja ja lisäksi valmentaa muita myymään omiaan. Uusin aluevaltaus on esiintymistaitovalmennus.

– Korostan kaikessa kurinalaisuutta. Mitä vapaammat aikataulut työssä ovat, sitä tiukemmin itseä pitää johtaa, Syren sanoo.

Ja niin hän siis tekeekin. Hän suunnittelee aina edellisen päivän iltana seuraavan päivän työt ja asettaa jonkin tavoitteen.

– Se voi olla esimerkiksi, että myyn jollekin tietylle paikkakunnalle keikan tai teen jonkin asian valmiiksi. Järjestelmällinen työ tuottaa jossain vaiheessa tulosta, vaikka välillä on päiviä, jolloin en saa esimerkiksi yhtäkään sopimusta solmittua.

Valmennustyö alkoi sattumalta

Kurinalaisuus näkyy myös siinä, että Sastamalassa asuva Syren aloittaa jokaisen päivänsä liikunnalla ja syö terveellisesti.

Valmentajaksi Syren päätyi sattumalta 2000-luvun alkupuolella. Hän oli saanut myytyä omalle bändille keikkoja ja oli aikaansaavan miehen maineessa.

– Karjaan elävän musiikin yhdistys otti yhteyttä ja sieltä pyydettiin opettamaan muille keikkojen myyntiä.

Ensimmäiselle kurssille osallistui muun muassa muuan Kristian Meurman .

– Sen kurssin jälkeen aloin miettiä, että keikkamyyntivalmennus voisi olla hyvä koulutustuote. Kysyntää on ollut, olen luennoinut esimerkiksi kansalais- ja työväenopistoissa ja konservatorioissa. Nykyisin on myös verkkokurssi.

Älä puhu heti itsestä

Valmennuksessa on ollut paljon musiikkialan ihmisiä mutta myös esimerkiksi stand up -koomikoita, taikureita ja kuvataiteilijoita.

Voisi kuvitella, että varsinkin esiintyvät taiteilijat olisivat hyviä myös markkinoimaan itseään, mutta Syrenin mukaan näin ei ole.

– Monelta puuttuu rohkeus siihen, hän tietää.

Syren sanoo, että tyypillinen virhe myyntityössä on alkaa heti puhua itsestä ja siitä, mitä on myymässä.

– Ensin pitää kysellä esimerkiksi keikkajärjestäjältä, mikä heitä kiinnostaa ja minkälaista esiintyjää he kaipaavat.

Toinen tärkeä neuvo on hoitaa asia loppuun. Moni keikka jää Syrenin mukaan myymättä sen takia, että asiat jäävät roikkumaan.

– Myyjän pitää kysyä selvästi, että voidaanko tehdä sopimus ja millä ehdoilla.

Keikkakin pitää suunnitella

Viime aikoina Syren on aloittanut myös esiintymiskoulutuksen sastamalalaisen laulukoulu Prestonin kanssa. Tämäkin koulutus on vastaus kysyntään.

– Korostan suunnittelua tässäkin. Esimerkiksi bändin keikassa pitää olla jonkinlainen draaman kaari. Liian usein muusikot istuvat takahuoneessa miettimässä, että mitäs tänään soitetaan tai millä biisillä aloitetaan.

Syren myös huomauttaa, että esityksessä pitää olla dynamiikkaa, liika staattisuus on pahasta.

– Tällä en tarkoita koreografiaa enkä lavalla liikkumista vaan sitä, että jokainen bändin jäsen pitää huomioida setin aikana. Siitä syntyy hyvää dynamiikkaa.

60 keikan vuositahti

Jussi Syren on kotoisin Sastamalasta ja hän on palannut takaisin kahdesti, ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja toistamiseen viime vuonna. Hämeenlinnan seutua hän tuntee Parolannummella suoritetun varusmiespalveluksen ansiosta, ja 1990-luvulla hän asui Lopella ja Forssassa.

– Groundbreakers on perustettu Lopen aikoihin vuonna 1995, muu porukka asui silloin pääkaupunkiseudulla. Nyt meistä kaksi asuu Pirkanmaalla ja kaksi edelleen pääkaupunkiseudulla, Syren kertoo.

Jussi Syren And The Groundbreakers esiintyy nykyisin noin 60 keikan vuositahtiin, ja esiintymisiä on ollut myös muun muassa Yhdysvalloissa.

Bluegrass on country-musiikista ja esimerkiksi kelttiläisestä musiikkiperinteestä vaikutteita ammentanut suuntaus, jota soitetaan yleensä akustisesti ilman rumpuja. Syrenin soittimena on mandoliini. HÄSA

Jussi Syren And The Groundbreakers esiintyy Suistoklubilla perjantaina 1. marraskuuta kello 23 alkaen.