Kasiluokkalaiset viedään ensi lukuvuonna testaamaan taidetta lähialueille

Taidetestaajat-hanke sai jatkoaikaa hieman uusituilla kuvioilla. Kanta-Hämeen aluekoordinaattori Tuula Penttilä on iloinen, että koululaisilla on yhä mahdollisuus saada edes kertaluontoisia elämyksiä kulttuurista.

– Tosi hieno kokemus, kehui Parolan yhteiskoulun oppilas taannoin Taidetestaajat-hankkeen aluekoordinaattorille Tuula Penttilälle.

Nuori oli ollut mukana Taidetestaajat-hankkeen kulttuuritapahtumassa. Palaute tuli, kun Parolan yhteiskoulun oppilaskunta otti Penttilään yhteyttä ilmaistakseen tukensa koko valtakunnalliselle hankkeelle, joka vie vuosittain kahdeksasluokkalaiset erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

On jo varmistunut, että kasit saavat ainakin vielä ensi lukuvuotena eli 2020–2021 tutustua kulttuuriin Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin tuella. Toiveita on, että seuraavatkin kasit saisivat saman mahdollisuuden.

– Pyrimme vakiinnuttamaan toiminnan pysyväksi, Penttilä sanoo.

Tulevana lukuvuonna toiminta muuttuu yhden vierailun malliksi. Aiemmin oppilaat on viety yhteen maakunnalliseen ja yhteen valtakunnalliseen kohteeseen. Eri puolilta Suomea on käyty muun muassa Kansallisoopperassa. Seuraavaksi vieraillaan vain lähialueella.

– Vierailuja ei kuitenkaan tehdä maakunnan rajojen mukaan, koska lähin kohde voi olla rajan toisella puolella, Penttilä sanoo.

– Ensi vuoden jaot on jo tehty ja taidelaitokset valittu. Ne ovat jo opettajien nähtävillä Taidetestaajien sivuilla, hän vinkkaa.

Jatkossa hanketta pyörittää 19 työntekijän sijaan 9 ihmistä. Penttilän oma työsuhde muuttuu osittaisesta kokoaikaiseksi.

Muutenkin toiminta muuttuu. Ajattelu laajenee maakunnallisuuden sijaan valtakunnallisemmaksi ja Suomi jaetaan viiteen isoon vyöhykkeeseen.

Kanta-Hämeen kohteet ensi vuonna ovat Hämeenlinnan teatteri ja Hämeenlinnan taidemuseo. Penttilä kehuu molempia aktiivisuudesta ja hyvistä ideoista elämysten järjestämisessä nuorille.

Myös menneen lukuvuoden paikalliskohteet, Kuninkaallinen nukketeatteri ja Voipaalan taidekeskus, olivat satsanneet vierailuihin vaikuttavasti.

– Taidemuseovierailu oli rakennettu pakohuonepelin muotoon, ja oppilaat suorastaan imeytyivät mukaan, Penttilä innostuu.

Koronaviruskevät on lopulta vaikuttanut Taidetestaajiin kantahämäläisittäin melko vähän. Suuri osa vierailuista ehdittiin tehdä ennen rajoitusten alkamista. Yksi Tapiola Sinfoniettan konsertti ja muutama vierailu Amos Rexissä peruuntuivat.

– Molemmilla on kuitenkin tarjolla paljon nettimateriaalia. Amos Rex myös avasi peruuntuneen vierailun sivuilleen.

Kuluneet neljä vuotta ovat opettaneet paljon sekä hankkeen koordinoijille että kouluille. Hanke on ensimmäinen laatuaan, joten sitä on kehitetty samalla, kun se on jo kovaa vauhtia toiminut.

– Me hankkeessa olemme oppineet koulujen kanssa viestimisestä ja myös taidelaitosten yleisötyöstä. Olemme myös oppineet paljon kulttuurin lukemisen yleisestä tasosta valtakunnallisesti eli millaisia eväitä nuoret tarvitsevat kulttuurin kohtaamiseen.

Suomessa on paljon nuoria, joille kulttuuri on pop-musiikkia lukuun ottamatta melko vierasta. Taidetestaajien tarkoituksena on tarjota edes hetkellinen elämys.

– Kulttuurikäynti ei ole mainostraileri tyyliin ”tulethan sitten aikuisenakin”, vaan tärkeää on, että kokemus voi olla hieno juuri sillä hetkellä, Penttilä sanoo.

Testaamismatkat ovat hankkeen vastuulla. Penttilä varaa vierailut, kilpailuttaa bussit ja ilmoittaa kasiluokille, milloin noustaan kyytiin, minne mennään ja milloin palataan.

Ensimmäisen lukuvuoden testaajiksi ilmoitettiin aluksi noin 60 prosenttia kasiluokkalaisista.

– Hankepäällikkö ärähti, että eiköhän nosteta se sataan, ja niin soittelimme kouluille, kerroimme ja perustelimme. Seuraavana vuonna tieto oli jo kulkenut, ja oli paljon helpompaa.

Nykyään vain muutama luokka saattaa jäädä ilmoittamatta, mutta yleensä asia on vain unohtunut.