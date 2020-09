Keramiikka kulki kahvipapujen mukana Nicaraguasta Suomeen – Puskaradio poiki myyntinäyttelyn Hämeenlinnaan

Hämeenlinnassa voi nähdä nicaragualaista taidekäsityötä parhaimmillaan.

Raamidaamit-galleriassa avattiin myyntinäyttely, jossa on keramiikkaa suoraan San Juan de Orientesta.

45 kilometrin päässä pääkaupungista Managuasta sijaitsevaa noin 5 000 asukkaan paikkakuntaa pidetään nicaragualaisen taidekäsityön keskuksena.

– Turismi on kylän asukkaille tärkeää, kun ihmiset käyvät siellä vierailemassa ja ostamassa keramiikkaa. Kun turismi on koronaviruksen takia alamaissa, heiltä jää paljon tuloja saamatta. Siksi on tärkeää, että pystymme tällä tavalla tukemaan heitä, Nicaraguan Suomen-suurlähettiläs Ricardo José Alvarado Noguera sanoo.

Nicaragualaisen keskitulo on noin pari tuhatta dollaria vuodessa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Nogueran puoliso Paula Blomster teki San Juan de Orientessa kehitysyhteistyötä 1990-luvun lopulla, ja on säilyttänyt suhteet sinne.

– Se on pieni kylä, jossa kaikilla on vähän maata ja pieni maatila. Keramiikka voi olla ihmiselle pää- tai sivutulo, mutta kylässä kaikki tekevät keramiikkaa aivan pienestä pitäen. He ovat paitsi todella taitavia, myös ahkeria, Blomster kertoo.

– Näyttelyssä on isän ja tyttären tai pojan töitä, ja kaikille muodostuu oma muotokieli. Kun kaikki tekevät, sieltä nousee myös staroja.

Jo ennen Kolumbusta

Nicaragualaisen keramiikkataidon perinteet ulottuvat jo aikaan ennen kuin Kristoffer Kolumbus löysi Amerikan.

Vanhan taidon leviäminen sai vauhtia 1970-luvun lopussa, kun San Juan de Orienteen perustettiin koulutuskeskus, jonka kursseilla opetettiin ja palautettiin mieliin maan keramiikan perinteitä.

Keramiikan valmistaminen ei ole hätäisten hommaa. Eri työvaiheiden välissä syntyvä esine täytyy kuivattaa puolenkymmentä kertaa, ja lopuksi se laitetaan vielä viikoksi muovipussiin kuivumaan.

Ruukut poltetaan puilla lämmitettävissä, leivinuunia muistuttavissa uuneissa 700–1000 asteen lämpötilassa.

Poltto kestää kaikkiaan 12 tuntia. Ensimmäisten tuntien aikana puut eivät saa palaa, vaan niiden annetaan kyteä ja savuta.

Paahtimon kontissa

Keramiikan matka Suomeen on kulkenut kirjaimellisesti kahvintuoksuisissa tunnelmissa. Matkanteossa Paulig-paahtimo on tarjonnut auttavaa kättä.

– Työt ovat tulleet samassa merikontissa kahvipapujen kanssa, Blomster kertoo.

– Kyläläisillä ei ole juurikaan rahaa, mutta jostain he hankkivat sitä sen verran, että järjestävät pakkaamisen ja kuljetuksen aivan toiselle puolelle maata. Sieltä ne ovat lähteneet Suomeen.

Hinnat alkaen muutamasta kympistä

Hämeenlinnaan myyntinäyttely päätyi puskaradion kautta, kertoo Raamidaamien yrittäjä Anu Halmeniemi.

Välikätenä toimi taiteilija Jari Jansson, joka tunsi Nicaraguan suurlähettiläsparin ja vinkkasi heille hämeenlinnalaisgalleriasta.

– Aivan maailmanluokan keramiikkaa, jota saa pikkurahalla, Halmeniemi kehuu.

Keramiikkaesineiden hinta vaihtelee 45 eurosta pariin sataan.

– Raha menee suoraan keraamikoille ja heidän perheilleen ilman välikättä. Monilla on isot perheet, Blomster muistuttaa. HÄSA

Contemporary Ceramics of Nicaragua -myyntinäyttely syyskuun loppuun asti Raamidaamit-galleriassa Hämeenlinnan Verkatehtaalla.