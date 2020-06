Taiteen Häme -sarja: Annika Erosen dekkarit esittelevät rikospitoisen Hämeenlinnan – "Jos olisin sijoittanut dekkarini esimerkiksi Tampereelle, niistä olisi tullut väkivaltaisempia"

Junan kolke kuuluu selvästi Hämeenlinnan Rautatienkadulle, Hätilään. Kirjailija Annika Eronen piti äänestä lapsena samalla tienoolla asuessaan, ja viime vuosina hänen fiktiivinen rikoskomisarionsa Hannu Savolainen on nukahtanut tavarajunien kolinaan.

Tästä Kirjurinpuiston ohi komisario säännöllisesti lenkkeilee, ja kotoaan Rautatienkadulla sijaitsevasta omakotitalosta katselee järven yli rautatietä ja Hämeen linnaa. Muuten hän liikkuu muun muassa Rengossa, Katumalla ja keskustassa kirjaston lähettyvillä.

– Savolainen elää nykyisessä Hämeenlinnassa, mutta muistelee välillä vanhempaa Hämeenlinnaa, kuten vaneritehdasta, Eronen kertoo.

Ruumiita rautatiesillan liepeillä

Alkukesän arkipäivänä Hätilässä on hiljaista. Kaduilla liikkuu muutama satunnainen kävelijä ja pari autoa.

Hannu Savolaisen eteen Hämeenlinnassa osuu muun muassa huumerikollisuutta, talousrötöksiä, lastenoikeuskysymyksiä ja tietenkin dekkariperinteen edellyttämiä henkirikoksia, joihin liittyy monenlaisia motiiveja ja pakkomielteitä.

Ruumiita löytyy muun muassa rautatiesillan tienoolta ja Aulangolta.

– Kirjoissani ei kuitenkaan ole raakaa väkivaltaa. Minusta tuntuu, että jos olisin sijoittanut dekkarini esimerkiksi Tampereelle, niistä olisi tullut väkivaltaisempia.

Erosesta juuri Hämeenlinna sopii hänen kirjojensa tunnelmaan. Tai ehkä tunnelma jopa saa voimansa miljööstä.

Kirjailijan juuret tukevasti Hämeenlinnassa

Hämeenlinna on Annika Erosen lapsuuden kotikaupunki, josta hän muutti pois 19-vuotiaana. Sittemmin hän on asunut muun muassa Tampereella ja Lempäälässä ja työskennellyt kirjailijan työn ohella niin vapaana toimittajana kuin marketissakin.

Hämeenlinna edustaa hänelle rauhaa ja luontoa. Ystäviä asuu kaupungissa edelleen, ja hän tuntee olevansa eniten oma itsensä juuri Hämeenlinnassa.

– Tuntuu, että sieluni on kahdessa paikassa, Hämeenlinnassa ja kesäpaikassa Savossa Mikkelin seudulla. Hämeenlinna on minulle rauhoittumisen tyyssija.

Eronen tunnustautuu kulkuriluonteeksi, jonka juuret ovat kuitenkin tukevasti Hämeenlinnassa.

Tarkistuskäyntejä Goodmaniin

Vaikka miljöönä on tuttu kaupunki, moni asia on muuttunut. Eronen on tehnyt tarkistuskäyntejä kirjojensa tapahtumapaikoille.

– Toisessa dekkarissani Yöhön kadonnut kävin Goodmanin tavaratalossa kirjoittamassa muistiinpanoja, koska yksi kirjan päähenkilöistä työskentelee siellä.

Miksi dekkareita? Eronen pitää rikosjuonista, koska niiden avulla syntyy hyvä jännite.

– Pidän itse draamasta ja jännityksestä. Ja siitä, että voin yllättää lukijan. Toivon, että lukijalle tulee sellainen olo, että oho, enpä arvannut tuota.

Fiktiivinen poliisi näkee Hämeenlinnan eri tavalla kuin kirjailija.

– Savolainen näkee mörköjä kaikkialla. Hän katsoo paikkoja sitä kautta, mitä niissä on tapahtunut. Hänen Hämeenlinnansa on synkempi kuin minun.

Junat kuvaavat poliisin levotonta puolta

Rautatie on tärkeä sekä kirjailijalle että hänen poliisihahmolleen. Eronen kuvailee Savolaista rauhalliseksi ja kunnolliseksi. Junarata ja junat edustavat hänen levotonta puoltaan.

– Savolaisella oli autoritäärinen isä, joten voi ajatella, että hän pitää junista senkin vuoksi.

Tuoreimmassa teoksessa Ristiinan enkelissä juna vie Savolaisen Savoon – ja tuo takaisinkin.

Hannu Savolaisen Hämeenlinna on myös kulttuurikaupunki, kenties jopa aktiivisempi klassisen musiikin tarjoaja kuin nykyinen todellinen Hämeenlinna.

Savolainen pitää oopperasta ja klassisesta musiikista, ja hänen Hämeenlinnassaan konserttitarjonta on runsasta. Ei siis niin synkkää, etteikö jotain valoisaakin. Ainakin fiktiossa. HÄSA

Hämeenlinna dekkareissa Hämeenlinnassa tapahtuu kokoonsa nähden runsaasti fiktiivisiä rikoksia. Hämeenlinna-dekkareita on kirjoittanut moni kirjailija, kuten Annika Eronen Kaivo (Myllylahti 2017), Yöhön kadonnut (2018), Ristiinan enkeli (2020). Tapani Bagge Hämeenlinna noir -sarjassa mm. Puhaltaja (Gummerus 2002), Julma maa (Tammi 2005), Musta taivas (Tammi 2006), Havannan kuu (Crime Time 2014), Pieni talvisota (Crime Time 2015), Vieras mies (Crime Time 2018). Apassit-sarjassa: Vanajaveden hirviö (kuv. Carlos da Cruz, Karisto 2018). JP Koskinen Murhan vuosi -sarja: Tammikuun pimeä syli (Crime Time 2016), Helmikuun kylmä kosketus (2016), Maaliskuun mustat varjot (2017), Huhtikuun hiipuva rakkaus (2018), Toukokuun tuonen kukat (2019), Kesäkuun kalmantanssi (2020). Simo Pajunen Musta rengas (Myllylahti 2013). Anne Dahl Hauho-sarja: Vaara vierailee kylässä (Mediapinta 2013), Kuka olisi uskonut (Myllylahti 2015), Vaiettu velka (Myllylahti 2016), Selvästi syyllinen (2017), Hiljainen tahto (2018), Usvassa uinuu uhka (2019), Viimeiset vuorosanat (2020).