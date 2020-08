Kikerrysaikaa ja luopumisen haikeutta, eli mitä kaikkea on kypsän iän rakkaus

Lauluja rakkaudesta on elokuva, johon ei huolittu alle 70-vuotiaita. Elokuvassa pohditaan, mitä rakkaudelle tapahtuu, kun ihminen vanhenee. Vastaus on lohdullinen.

Rakkaus ei kuulu vain nuorille ja kauniille ihmisille, vaan rakkaus on kauneutta itsessään. Rakkaus ehkä muuttuu iän myötä, mutta kyky ja tarve rakastaa ja olla rakastettu säilyvät läpi elämän.

Näin sanoo perjantaina ensi-iltansa saavan Lauluja rakkaudesta -elokuvan tuottaja Marianne Mäkelä.

Tai kuten elokuvan Maricca toteaa 20 vuotta nuoremman miesystävänsä kainalossa, mummot tarvitsevat kikerrysaikaa.

Kamera liikkuu iholla

Dokumenttielokuvassa esiintyy neljä pariskuntaa ja kaksi yksin elävää naista. Kamera seuraa päähenkilöiden arkisia touhuja erittäin lähellä, suorastaan iholla. Milloin pestään selkää saunassa, milloin parturoidaan kumppanin hiuksia, milloin silitellään toista sängyssä.

Ohjaaja Anu Kuivalainen kertoo, että elokuvan kuvauksia edelsi pitkä tutustumisjakso. Sen aikana keskusteltiin paljon ja sovittiin esimerkiksi rajoista, joita päähenkilöt eivät halunneet ylittää.

– Siitä syntyy luottamus. Kun sitten alettiin kuvata, heidän ei tarvinnut jännittää mitään, vaan he olivat rennosti omia itsejään.

Lauluja rakkaudesta -elokuvassa lauletaan paljon, kuten nimikin antaa ymmärtää. Risto laulaa muistisairaalle vaimolleen, Sirkka ja Yki laulavat karaokea ja Ritva Oksanen laulaa sekä esiintymislavalla että elokuvan ääniraidalla.

Seksaalisuudesta rakkauteen

Anu Kuivalainen kertoo, että alunperin hän suunnitteli elokuvaa seksuaalisuudesta. Näkökulma laajeni kuitenkin rakkauteen ja samalla myös parisuhteen ulkopuolelle.

Hämeenlinnassakin usein esiintynyt Ritva Oksanen tuli mukaan elokuvaan vaivihkaa. Ohjaaja etsi sopivaa henkilöä esittämään laulun Tahdon rakastella sinua, ja keksi Oksasen.

– Vähitellen hänen roolinsa muuttui, hän laulaa, mutta pohtii myös elämäänsä siinä missä muutkin elokuvan henkilöt. Ja kun näkökulma laajeni rakkauteen, ei Tahdon rakastella enää sopinutkaan mukaan.

Seksistäkin elokuvassa silti puhutaan. Sydänvaivoja poteva Yki haluaa nauttia niin kauan kuin vielä voi. Sirkka-puolisolle riittäisi pelkkä halailu ja silittely, kun hormonitoiminta on nollassa. Leskeksi jäänyt Raija taas kaipaa puolisoaan, jonka kanssa kaikki asiat, myös seksi, sujuivat hyvin.

Oman elämänsä päähenkilöitä

Anu Kuivalainen kertoo, että hän halusi kuvata elokuvan päähenkilöitä oman elämänsä aktiivisina toimijoina. Elokuvaa varten etsittiin ihmisiä muun muassa lehti-ilmoituksilla, ja ainoa ehdoton vaatimus oli yli 70 vuoden ikä.

– Usein vanhuksista puhutaan muiden kautta, he ovat esimerkiksi jonkun vanhempia tai isovanhempia. Tässä muut on tarkoituksella häivytetty. Päähenkilöt elävät omaa elämäänsä ja näyttävät samalla rakkauden monet kasvot. Läsnä ovat niin ilo kuin luopuminenkin.

Esimerkiksi yli 30 vuotta yhdessä olleet Ahti ja Paavo arvostavat toisiaan ja yhteisiä vuosiaan, vaikka Paavo sairastelee. Ahti huolehtii lääkkeistä ja toivoo, että puolison kivut hellittäisivät.

– Rakkaus Paavoon tuntuu sellaiselta, että se täyttää koko ihmisen, hän sanoo.

Vanhuus ei ole sairaus

Marianne Mäkelä huomauttaa, että vanhojen ihmisten rakkaus voi olla edelleen tabu.

– Minä toivon, että myös nuoremmat katsoisivat elokuvan. Itse olen 40 vuotta nuorempi kuin elokuvan vanhimmat päähenkilöt, mutta huomasin ajattelevani monista asioista aivan samoin kuin hekin, Mäkelä sanoo.

Hän tunnistaa Ritva Oksasen pohdinnat siitä, ettei kaipaa enää uutta suhdetta, Raijan mietteet uuden rakkauden mahdollisuudesta ja Marican hillittömän elinvoiman.

– Vanhuus ei ole sairaus vaan elämänvaihe. Ihminen voi olla yhtä fiksu tai hölmö nuorena, aikuisena ja vanhana.

Laulu rakkaudesta tulee elokuvateatterilevitykseen perjantaina 7. elokuuta. Elokuva on Kuivalaisen ja Mäkelän ensimmäinen yhteinen hanke. Tuotantoyhtiö Bonsaifilms on Anu Kuivalaisen yritys, joka on ollut pitkään tauolla Kuivalaisen muiden töiden takia.

Marianne Mäkelä on Hämeenlinnassa nuoruutensa viettänyt elokuvatuottaja. Hämeenlinnaa Mäkelä kutsuu kotikaupungikseen, sillä elämän suuret ensimmäiset kokemukset ja pohja oman itsensä löytämiselle ovat syntyneet Hämeenlinnan vuosien aikana. HÄSA