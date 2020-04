Kirja-ala pomppasi nousuun: Otavan kirjamyynti lähes 20 prosentin kasvussa, Karistolta tulossa noin sata uutta äänikirjaa

Otavan toimitusjohtajalla Pasi Vainiolla on iloisia uutisia. Hän kertoo, että kotimainen kirja elää nyt uutta kulta-aikaa. Otavan ja myös Kariston kirjoja kysytään enemmän kuin ennen koronakriisiä.

– Vaikka poikkeustilanne vaikuttaa negatiivisesti kirjakauppoihin, marketit vastaavasti kasvattavat tilauksiaan, ja verkkokauppa sekä ennen kaikkea ääni- ja e-kirjat ovat hurjassa kasvussa, Vainio kertoo.

Hänen mukaansa ihmisillä on selvästi nyt tarve löytää uutta luettavaa.

– Vaikka markettien kävijämäärät ovat melkein puolittuneet, kirjamyynti siellä on kasvanut selkeästi. Eli ne, jotka käyvät marketeissa, ostavat sieltä nyt luettavaa.

Koronan negatiiviset vaikutukset näkyvät lähinnä kauppakeskuksissa sijaitsevissa kirjakaupoissa.

– Sen sijaan kivijalkakirjakaupat, jotka meinasivat jo kadota katukuvasta, ovat pärjänneet suhteessa paremmin. Ihmiset selvästi varovat nyt kauppakeskuksissa käymistä, Vainio pohtii.

Otavan kirjamyynti on lähtenyt selvään kasvuun. Vainion mukaan myös Karistolla on nähtävissä kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.

– Jos laskee yleisen kirjallisuuden koko kirjamyynnin, niin se käyrä on mennyt melkein 20 prosenttia ylöspäin. Kyse on siis kumulatiivisesta kasvusta aina eilispäivään verrattuna. Siihen täytyy olla tosi tyytyväinen, Vainio sanoo.

Osan kasvusta selittää se, että kun kirjastot ovat kiinni, ihmiset etsivät lukemista muualta. Vainio uskoo, ettei kehitys välttämättä kuitenkaan tyssää kirjastojen aukeamiseen.

Hän arvioi, että kun matkustelu ja isot hankinnat kuten autokauppa koronakriisin seurauksena vähenee, kulutus siirtyy kirjojen kaltaisiin pieniin ostoksiin.

– Olemme toiveikkaita sen suhteen, että kirja pärjäisi jatkossakin, vaikka edessä on vaikeat ajat. Nyt luetaan enemmän kuin pitkään aikaan.

Kun hämeenlinnalainen kustantamo Karisto myytiin alkuvuodesta Otavalle, pääsyyksi kerrottiin Otavan mahdollisuudet panostaa äänikirjatuotantoon. Vainio kertoo yhtiön aloittaneen ääni- ja e-kirjatuotannon Kariston tuotannosta heti rivakalla tahdilla.

– Pyrimme saamaan niitä nyt mahdollisimman nopeasti kuunneltavaksi, Vainio sanoo.

Kustannusjohtaja Päivi Paappanen kertoo, että kesään mennessä äänikirjaksi on siirretty jo useita kymmeniä ja vuoden loppuun mennessä vähintään sata Kariston teosta.

– Kariston listoilla on hirveän hyviä sarjoja, jotka varmasti äänikirjoina löytävät hyvin yleisönsä. Esimerkiksi dekkari- ja viihdesarjat tarjoavat näinä aikoina kaivattua pakoa arjesta, Paappanen uskoo.

Kirjallisuuspiireissä on liikkunut huhu, jonka mukaan Otava olisi irtisanonut jopa puolet vanhoista Kariston työntekijöistä. Vainio ja Paappanen kiistävät huhupuheet.

– Karistolta siirtyi Otavalle kahdeksan henkilöä vanhoina työntekijöinä. Kaikki kustannustoimittajat, kustannuspäällikkö, liiketoimintajohtaja Mika Kotilainen, myyntineuvottelija sekä kaksi assistenttia ovat kaikki vielä meillä töissä, Paappanen sanoo.

Poikkeustilanteessa yhtiön viestintää kirjailijoiden suuntaan hoitanut Vainio kertoo saaneensa etenkin Kariston kirjailijoilta paljon kiitosviestejä viikkokirjeisiinsä.

– He ovat kokeneet hyväksi tilanteeksi sen, että ovat nyt osa Otava-perhettä, ja haluavat olla mukana kehittämässä toimintaa.

Vainio paljastaa, että Karisto on hänelle itselleen tärkeä myös henkilökohtaisista syistä.

– Koen sen itselleni erityisen läheiseksi, sillä isäni on Hämeenlinnasta ja hänen isänsä oli Karistolla aikanaan töissä, Vainio sanoo. HäSa

Kariston kirjailijat: Sujuva siirtymä Otavalle

Kysyimme Kariston hämeenlinnalaiskirjailijoilta, kuinka he ovat kokeneet siirtymän Otavalle ja millaisena he näkevät Kariston ja koko kirja-alan tulevaisuuden.

Anneli Suusaari

– Siirtymä ei ole vaikuttanut juuri mitenkään. Pasi Vainiolta on tullut sähköpostia, ja sen saaminen on tuntunut mukavalta. Nyt kun kirjoitan toista kirjaani, mietityttää, pysyykö kustannustoimittaja samana siinä vaiheessa, kun käsikirjoitus on valmis ja sen voi tarjota luettavaksi. Toivon tietysti yhteistyön jatkuvan. Toivottavasti perinteikäs Kariston nimi tulevaisuudessa säilyy.

– Korona vaikuttaa kirjamyyntiin, samaten lainauskorvauksiin negatiivisesti.

Tapani Bagge

– Siirtymä on tapahtunut sujuvasti. Isossa talossa on tietysti paljon väkeä opeteltavaksi, mutta Vainion Pasi ja kumppanit ovat ottaneet meidät lämpimästi vastaan. Isolla talolla on ison talon kiireet, mutta eiköhän Karisto jatka suunnilleen entisellään, kuten Likekin on jatkanut Otavan tähtien alla. Suomalaisesta kirjakaupasta toivon vetoapua.

– Kirja-alan tulevaisuuden ylipäätään näen synkkänä. Auringonlaskun alaa tämä on. Korona on jo siirtänyt fyysisten kirjojen myyntiä nettiin, mikä ei sinänsä ole paha asia. Mutta kun myynti keskittyy entistä enemmän äänikirjoihin, alkutuottajalle asti tihkuu entistä vähemmän rahaa. Koulu- ja kirjastokeikat ja kirjoituskurssit on peruttu koronan takia, ja tilalle on tarjottu erilaisia verkkoratkaisuja, joista en jaksa innostua.

Terttu Autere

– Kariston siirtyminen Otavalle ei ole vaikuttanut käytännöllisesti katsoen mitenkään kirjoittamistyöhöni, saan työskennellä edelleen samojen ihanien karistolaisten kanssa. Vain Karistolta tulevan postin kirjekuoriin on vaihtunut Otavan logo.

– Kirjan kuolemaa on povattu jo vuosikymmeniä, mutta onneksi kirja näyttää olevan varsin mukautuvainen olio, taipuu joustavasti vallitseviin olosuhteisiin niin kuin nytkin äänikirjaksi ja e-kirjaksi. Tarinoiden janohan ei sammu koskaan.