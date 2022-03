Kirja-arvio: Asekauppias Willin elämä oli uskomaton – mutta mikä on totta?

Matti Blomqvist on kutonut hämmästyttävällä tavalla yhteen asekauppias Willi Daugsin kuvitteellisen elämäkerran ja hänen asekauppansa sotien melskeessä. Kirja on aivan kuin Daugs olisi itse kertonut tarinansa vahvojen arkistojen tukemana. Kirja on herkullinen – ja paikoin jopa hauska. Jos Daugs eläisi, hän olisi ylpeä tarinastaan – ehkä liiankin paljon. Henkilöistä kertovat historiateokset kaunistelevat ja suorastaan unohtavat...

