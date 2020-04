Kirja-arvio: Elina Kilkun romaani on taidokas kuvaus tilanteesta, jossa aikuinen on sokea vastuulleen

Teatteriohjaaja Elina Kilkku on viime aikoina julkaissut teatteriaiheisia romaaneja sekä aikuisille että Ihanan tytön myötä nuorille.

Ihana tyttö käsittelee tarpeellista aihetta, seksuaalista hyväksikäyttöä, jossa alaikäinen kohde ajattelee olevansa suhteessa vapaaehtoisesti, mutta päätyy kantamaan rakennelmasta vastuun ja syyllisyyden.

Romaanissa yksinäinen Reetta pääsee mukaan paikallisen teatterin uuteen nuorisomusikaaliin, jonka ohjaa nelikymppinen Jarmo. Reetta saa teatterissa uusia ystäviä, mutta Jarmo näyttäytyy hänelle lähes puolijumalana, ihmeellisenä teatteriammattilaisena.

Ja kun Jarmo huomaa Reetan, hän tuntee itsensä erityiseksi ja ihanaksi. Aikuiseksi. Uudeksi.

Kilkku kuvaa elävästi teatterihaaveiden loistetta ja ehdottomuutta. Reetalle mikään muu tulevaisuus ei tunnu elämisen arvoiselta. Teatterissa hän on eri ihminen kuin muualla, tähti ja joku.

Romanttiset haaveet muuttuvat piinallisen uskottavasti kuvatuksi flirttileikiksi, joka lopulta kehittyy kihelmöiväksi mutta samalla ahdistavaksi suhteeksi. Aikuinen ohjailee, mutta jättää vastuun teinille. Näin se käy, ”yhteisymmärrys”.

Kilkku kirjoittaa Reetan suulla, ja ratkaisu päästää seuraamaan tytön kimpoilevia tunteita ja järkeilyjä lähietäisyydeltä. Huonona puolena ratkaisu tuottaa paljon pulinaa, jossa olisi karsinnan varaa. Reetta myös analysoi itsensä lukijan puolesta.

Kirjaa hieman vanhentaa se, että me too on sen maailmassa aivan uusi asia.

Romaani välittää uskottavasti nuoren eksyksissä olemisen. Reetan isä keskittyy uuteen perheeseen ja uusiin lapsiin ja äiti laihduttamiseen. Nuori jää yksin.

Reetta luovii maailmassa, joka pursuaa mainosten seksikkäitä naisen malleja. Hänkin haluaa heittää pitkät hameensa pois ja pönkittää itseluottamustaan satiinistringeillä.

Kilkku onnistuu nostamaan teokseensa monta tasoa. Kukaan ei ole automaattisen ”paha” tai ”hyvä”. Ohjaaja-Jarmo näyttäytyy sekä saalistajana että ”tavallisena” miehenä, joka hakee egolleen pönkitystä nuoren naisen ihailusta.

Kilkku kirjoittaa teokselleen raikkaan ratkaisun.