Kirja-arvio: Kari Hotakaisen uusi romaani kuvaa trillerin lailla yhteiskunnan näkymättömien raivoa

Kari Hotakaisen uutuusromaani Opetuslapsi jättää varmasti lukijaansa pysyvän jäljen, mutta herkimpiä lukijoita on varoitettava, että juonen moottorina on joukko väkivaltaisia tekoja, jotka voivat järkyttää. Teos kuvaa mustan huumorin taiteena yhteiskuntamme turvatonta tilaa – syrjäytymistä, osattomuutta ja luokkaeroja. Nyky-Suomeen sijoittuva teos etenee kuin psykologinen trilleri. Sen sisällä on valtava määrä yhteiskuntakritiikkiä. Romaanin yhteiskuntakritiikkiä ilmentää syrjäytyessään mielenterveyskriisiytynyt...