Kirja-arvio: Murha ja sen monet vaikutukset

Vuosikymmen ennen Argonautit-menestysteostaan yhdysvaltalainen Maggie Nelson (s. 1973) keskittyi selvittämättömään murhaan.

Nelsonin äidin sisko Jane murhattiin vuonna 1969 Michiganissa. Tapauksen epäiltiin liittyvän paikalliseen murhasarjaan, jonka uhreina oli muitakin nuoria naisia.

Jane. Eräs murha (2005) on runoteos, jossa Nelson yrittää ymmärtää tätinsä elämää ja kuolemaa, antaa hänelle äänen.

Nelson hyödyntää päiväkirjoja, kirjeitä, lehtiartikkeleita ja muuta dokumentaarista materiaalia tutkiessaan ja luodessaan itselleen tuntemattomaksi jäänyttä Janea.

Muistojen keskeltä nousee täti, jonka kohtalosta on tullut yllättävän tärkeä: kukaan Nelsonin perheessä ei ole säästynyt Janen elämättä jääneen elämän vaikutukselta.

Kun teos on ilmestymässä, Janen murhatutkinta avataan uudelleen; DNA-tutkimuksilla on löytynyt epäilty, jota myös syytetään.

Syntyy Punaiset osat (2007), eräänlainen jatko-osa Janelle, kuvaus oikeudenkäynnistä ja Nelsonin elämästä sen varjossa.

Punaiset osat on henkilökohtainen, kuten muutkin Nelsonin suomennetut teokset.

Oikeudenkäynnin kautta näemme yhteiskuntaan, joka suhtautuu pakkomielteisesti murhiin, varsinkin jos uhrit ovat valkoisia, kauniita, nuoria naisia.

True crime -kirjoittajat, tosi-tv-toimittajat ja muut eivät tunnu olevan lainkaan kiinnostuneita väkivaltakulttuurin, naisvihan ja seksismin syistä tai seurauksista.

Oikeudenistunnosta he lähettävät suorana ruumiinavauskuvia kaikkien nähtäväksi, ja syyllisyydestä päättää valamiehistö, jolta on varmistettu, että he pystyvät erottamaan todellisuuden television rikossarjasta.

Nelson tutkii murhiin liittyviä kliseitä ja stereotypioita, ja syntyy vaikutelma, ettei mikään muu aihe voisi olla niin täydellisen amerikkalainen.

Myös Nelsonilla on pakkomielle murhasta, mutta hän suhtautuu siihen ja itseensä myös kriittisesti. Hän ei tiedä, miksi istuu oikeudenkäynnissä päivästä toiseen.

Punaiset osat ei keskity vain Janeen, vaan myös esimerkiksi Nelsonin epäonnistuneeseen rakkaussuhteeseen.

Siinäkin on aistittavissa yhteys: murha tuntuu myötävaikuttavan koko Nelsonin perheen luhistumiseen.

Käsitellessään uhria, syytettyä ja oikeudenkäyntiä oman elämänsä kautta Nelson valottaa ennen kaikkea seurauksia.

Päällimmäiseksi nousee suru ja sen monet ilmenemismuodot, tavat joutua kokemaan se.

”Jokaista raastaa oma yksityinen surunsa, ja ilma on kaikista suruista raskas”, Nelson kirjoittaa, kun murhaaja saa tuomion.

Suremaan jäävät niin uhrin kuin tekijän omaiset.