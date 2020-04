Kirja-arvio: Uskomaton Levi-show pyörii Kittilässä

Tunnemme Levin. Valistuneet ovat lukeneet uutisia Kittilän kuohunnasta. Sen keskipiste on Levi, jonka ympärille koko kunta on kietoutunut.

Useissa maalaiskunnissa pieni ryhmä johtaa kunnallispolitiikkaa ja tekee välillä outoja päätöksiä. Kittilässä kova ydin on Levi ja sen yritysten johtohenkilöt kyljessään keskustapuolueen kunnallisjärjestö. Muut päättäjät ovat taas liimautuneet näihin.

Kittilän laki kertoo, että jopa hämeenlinnalaiset Levillä toimineet liikemiehet ovat hämmentäneet Kittilä-soppaa.

Aikoinaan maalaisliiton lipunkantajana toiminut Lapin Kansa -sanomalehti ja eräät Lapin keskustalaiset poliitikot ovat suhtautuneet melko suopeasti Kittilän vallanpitäjiin. Puolueen tukea he eivät ole saaneet.

Riitely ja toisen osapuolen painostus on vedetty ennennäkemättömälle tasolle. Kittilässä käytetään alhaisia keinoja ihmisten painostamiseen ja nimittelyyn. Kittilä on jopa saanut oman lakimuutoksen eli Lex Kittilän, joka teki mahdolliseksi valtiovallan puuttumisen peliin.

Kun päättäjille on Kittilässä merkinnyt vain Levi, koko kunta on uhrattu sille. Valta on pidetty täysin keinoja kaihtamatta.

Poliitikkojen toiminta on rasittanut oikeushallintoa tavalla, jota ei ole ennen nähty. Laittomia päätöksiä on tehty silmät kirkkaina. On kirjoitettu lukemattomia valituksia ja kanteluita. Käräjille ovat päätyneet syytettyinä lähes kaikki merkittävät luottamushenkilöt, hissiyhtiön toimitusjohtaja ja vs. kunnanjohtaja.

Suomen Kuvalehteen kirjoittava freelancer-toimittaja Eeva-Liisa Hynynen ja virkarikoksiin erikoistunut emeritusprofessori Pekka Viljanen ruotivat kirjassaan pienintäkin risahdusta myöten riidan synnyn ja tapahtumat.

He ovat halunneet kantaaottavan teoksen, jossa tapahtumat on dokumentoitu ja joita ei käräjillä voida kiistää. Luettavuus tietenkin kärsii tästä.

Ihmetystä tapahtumissa herättää, että ihmiset viitsivät. Vain pari Kittilän luottamushenkilöä on ilmoittanut, etteivät enää jatka moista pelleilyä. Ryhmän paine, oman edun tavoittelu ja sokea usko saavat kummia aikaan ihmisessä.

Kirja synnyttää myös déjà-vu-ilmiön. Pelleilyä asukkaiden kustannuksella on nähty Hämeessäkin. Asioita ei hoideta turhalla valittamisella, kanteluilla ja käräjöimällä.

Kittilässä päättäjät ovat yhä ilakoineet, että asiat on saatu pysymään ennallaan, vaikka päätökset on kumottu laittomina ja luottamushenkilöt ovat saaneet syytteen virkarikoksista.

Hämeenlinnassakin on silloin tällöin nähty tai kuultu samansuuntaisia sammakkoja: ”Päätös oli laiton, mutta onneksi sillä ei ollut vaikutusta”. Viimeksi moinen päästettiin ulos, kun käsiteltiin Seminaarin koulun vuokrasopimusta.

Kittilän laki on kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille hyvä oppikirja. Se huutaa: Ei näin!