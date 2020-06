Kirja-arvio: Yhdessä päivässä koko elämä

Helena Sinervon neljännessä romaanissa Tytön huone lukija saa seurata näennäisesti yhden päivän ajan äidin ja tyttären – Saaran ja Sofian – elämää sekä tutkiskella äitien ja tytärten välisiä suhteita kolmessa sukupolvessa.

Sofia on illansuussa lähtevä kohti Tallinnaa, ja sieltä muualla Länsi-Euroopassa asuvien tuttavien kautta opiskelemaan Kanadaan. Matkalaukku on vielä pakkaamatta, poikaystävä hyvästelemättä ja todistuksia täynnä oleva kirjekuori hukassa.

Samalla kun tytär nukkuu pitkään ja tekee viimeisiä valmistelujaan verkkaisesti, ehtii äiti pohtia vaikka mitä. Hän analysoi omaa äitiään ja tämän tekemiä ratkaisuja, ideoi erilaisia käyttötarkoituksia tytön tyhjenevälle huoneelle ja potee pianistina kipeän käden aiheuttamia vaikeuksia.

Saara ehtii saman päivän aikana niin muistella nuoruutensa reissua Pariisiin kuin murehtia sekä Sofialle mahdollisesti vastaantulevia ongelmia että omaa yksinäisyyttään ja nykyistä elämänvaihettaan.

Sinervon ratkaisu kertoa tarinaa – kolmen sukupolven naisten elämää ja erilaisia mahdollisuuksia – on hyvin mielenkiintoinen. Vaikka Saaran ja Sofian aikoihin viimeinen yhteinen päivä hupenee tunti tunnilta, ei ole kiire.

Pohdiskelu, tunnelmointi, pelko, kauhu, suru ja riemu saavat aikansa. Tilaa on myös parille miehelle, mutta he saavat sitä vain sen verran kuin on tarvis.

Saaran omasta näkökulmasta kerrottu, tai pikemminkin muisteltu minä-muotoinen teksti vuorottelee yllättävästi ja tehokkaasti etäännyttävämmän kerronnan kanssa.

Tämä ei suinkaan hankaloita lukukokemusta vaan vie helpommin mukaan muun muassa ujon opiskelijan ja toisaalta jo tytärtään maailmalle saattelevan äidin tunnelmiin.

Jos jotakin tästä elähdyttävästä ja kauniskielisestä romaanista jäin kaipaamaan, olisi se Saaran äidin Lean näkökulma. Toisaalta hänen ajatuksensa, tai ainakin kommenttinsa, voin kuvitella nyt mieleisikseni.

Kun jokaisella naisella jo Virginia Woolfin mukaan kuuluu olla oma huone, avautuu Tytön huone -romaanin myötä monta erilaista tilaa, joissa pääasia eivät ole tapetit vaan tunnelma ja mahdollisuudet.