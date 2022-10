Kirjailija antoi omia ominaisuuksiaan oikeuspsykologille, joka osallistuu sarjamurhaajan jahtaamiseen kompleksisessa maassa

Elämänmakuinen ja ristiriitainen on yhdeksän romaania julkaisseen Vera Valan Italia, erityisesti Milano, jonne kirjailijan uusi jännitysromaani Italialainen peli sijoittuu.

– Ehkä tärkein asia, jota yritän Italiasta kuvailla, on maan kompleksisuus. Italia ja sen kulttuuri ovat hyvin heterogeenisiä Suomeen verrattuna, ja alueelliset erot ovat isoja. Italia on yhtenäinen lähinnä vain silloin, kun sen maajoukkue kohtaa toisen maan, oli urheilulaji mikä tahansa, Vala, 45, sanoo.

Italialaisuudesta on tullut osa Valan identiteettiä saapasmaassa vietetyn 25 vuoden aikana.

– Muutin Italiaan 20-vuotiaana, eli olen asunut täällä käytännössä koko aikuisikäni. Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, ja muutto Roomaan oli kulttuurishokki pohjalaiselle luonteelleni. Kesti muutaman vuoden, että sopeuduin roomalaiseen elämänmenoon.

Sittemmin Vala on asunut Rooman maaseudulla, Torinon kupeessa, myös Seychelleillä lentokapteenipuolison työkomennuksen vuoksi, ja nykyisin Milanossa.

Vala maalaa lukijan silmiin vastakohtaisuuksien kaupungin, jota asuttavat niin arvonsa tuntevat rikkaat kuin toimeentulon ja arjen kanssa kamppailevat taviksetkin. Koettelemuksilta ei ole suojassa kukaan.

– Milano on Italian rikkain kaupunki, ja se näkyy paitsi kaduilla vaatteissa ja autoissa myös eri alojen luovuutena ja innovaatioina. Stereotyyppinen milanolainen on kovasti töitä paiskiva ja rahojaan luksukseen käyttävä, hiukan ylimielinen tyyppi. Milanossa on myös paljon yhteiskunnan marginaaliin päätyneitä huono-osaisia ja muualta muuttaneita.

Vala sanoo haluavansa kuvata Italiaa sellaisena kuin hän on sen oppinut tuntemaan.

– Kirjoihini päätyy paljon tapauksia ja kohtauksia omasta arjestani, katunäkymistä ja päivittäisistä tapahtumista.

Sanat ja tunteet räiskyvät

Italialainen peli -dekkari avaa Valan uuden kirjasarjan, jonka päähenkilönä on suomalaissyntyinen, oikeuspsykologin opintoja päättävä Salla Kotka. Salla aloittaa profiloijan uraansa kuulun oikeuspsykiatrin alaisuudessa Milanossa. Sanat ja tunteet räiskyvät syytettyjen puolustukseen keskittyvässä perheyrityksessä, joka saa pian eteensä sarjamurhaajan tapauksen.

Romaanihenkilönsä tavoin kirjailija Vala opiskelee psykologiaa yliopistossa Milanossa. Paljonko Sallassa on sinua itseäsi?

– Hän ei ole alter egoni, mutta joitain ominaisuuksia olen hänelle antanut suoraan. Olemme esimerkiksi kumpikin kasvosokeita, rakastamme matematiikkaa ja olemme jättäneet fysiikan opinnot. Salla tosin on jatkanut niitä huomattavasti pidemmälle kuin minä aikoinaan. Lisäksi kumpikin rentoutuu mielellään shakkia pelaamalla, Vala kertoo.

Kirjailijalle Sallan hahmo on myös hyvä keino ulkopuolisuuden käsittelyyn.

– Leijun kahden kulttuurin välissä ja olen tietynlaisessa tarkkailijan roolissa niin Italiassa kuin Suomessakin. On luontevaa näyttää italialaisen yhteiskunnan ja kulttuurin erikoisuuksia ja eroja – esimerkiksi tasa-arvoon liittyviä – juuri Sallan silmin.

Vala kiittää miestään kirjailijan- uransa suurimmaksi tukijaksi. Vala on myös kotiäiti Italian tapaan.

– Tyttären koulussa ei ole ruokailua, joten laitan kaksi lämmintä ateriaa päivässä. Teen sen mielelläni, ja samalla mietin usein juonikuvioita. Monta kertaa jokin juoneen liittyvä pulma on auennut, kun olen viipaloinut kasviksia tai hämmentänyt pastakastiketta.

Kirjastossa työskennelleen äidin “syytä”

Kirjailijan ammatti on houkutellut Seinäjoella kasvanutta Valaa lapsuudesta saakka. Kirjojen maailmaan johdatti myös kirjastonhoitajana ja kirjailijana työskennellyt äiti.

– Minulle tehtiin selväksi, että kirjailijan työllä ei elä, vaan tarvitaan porvarillinen ammatti. Olen etsinyt itseäni opiskelemalla lukemattomia aineita kolmessa yliopistossa, yrittänyt sieltä löytää jotain, josta innostuisin yhtä paljon kuin kirjoittamisesta.

Valan ensimmäinen dekkari Kuolema sypressin varjossa näki päivänvalon 10 vuotta sitten. Arianna de Bellis -sarjaan syntyi kuusi jännitysromaania. Lisäksi Vala on julkaissut muuta tuotantoa.

Psykologian opinnot ovat osoittautuneet kirjoittamistakin ruokkivaksi valinnaksi.

– Ei pidä pyöriä vaan yhden tekemisen ympärillä. Kirjoittaminen ja opiskelu tasapainottavat toisiaan, vaikka olikin rankkaa aloittaa täysipäiväiset yliopisto-opinnot aikuisena perheen ja työn ohessa.

Pieniä vihjeitä lukijalle

Viihdettä ja haastetta harmaille aivosoluille Vala toivoo kirjojensa antavan. Juoneen kirjailija ripottelee pieniä vihjeitä, joiden avulla lukija voi ratkaista mysteerin ehkä itse.

– Olen saanut palautetta, että jotkut lukijani lukevat kirjani pariinkin otteeseen, koska heistä on hauska huomata, mitä kaikkea tarinasta oli pääteltävissä jo ennen loppua.

Lukiessa on helppo huomata, että kirjailija pitää erityisesti faktoista ja yksityiskohdista.

– Nautin itse lukijana, jos voin oppia jotain uutta myös fiktiota lukiessa. Kohdat voi niin halutessa lukea pintapuolisesti ilman että lukukokemus kärsii. Monet lukijat kuitenkin pitävät siitä, että tarinan sekaan ujutetaan faktatietoa.