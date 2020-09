Kirjailija Max Seeck tähtäsi heti maailmalle agentin avulla – Nyt kirjoja on myyty 38 maahan ja yhdestä tehdään Hollywood-sarjaa

Dekkarikirjailija Max Seeck on taiteilijasuvusta. Äiti, taiteilijaprofessori Riitta Nelimarkka-Seeck on kuva- ja tekstiilitaiteilija. Riitta Nelimarkan pohjalainen isoisä Eero Nelimarkka tunnetaan lakeusmaalauksistaan. – Tein pesäeroa kodin taiteilijailmapiiriin. Kotona on kannustettu ärsyttävyyteenkin...