Kirjakummi Juhani Niemen lapsuuden lempikirja oli A. Polvan jännitysromaani

Lastenkirjainstituutin Kummikirjasto-näyttelyssä on esillä tunnettujen suomalaisten lempikirjoja.

Tampereella toimiva Lastenkirjainstituutti on avannut verkkonäyttelyn nimeltä Kummikirjasto.

Näyttely perustuu instituutin vuosina 1993–2007 toteuttamaan kummikirjakampanjaan, jolla kerättiin varoja instituutin toiminnan tukemiseksi lamavuosina ja niiden jälkeen.

Kampanjassa kuka tahansa saattoi lunastaa kummioikeuden itselleen tärkeään kirjaan. Kummeja kertyi vuosien aikana 172. Joukossa on niin tunnettuja ihmisiä kuin kirjastoja ja koulujakin. Kummikirjasto-näyttelystä löytyvät muiden muassa Jorma Hynnisen, Tellervo Koiviston ja Sinikka ja Tiina Nopolan kummikirjat.

Yksi kummeista on hämeenlinnalainen kirjallisuudentutkija ja kirjailija Juhani Niemi. Näyttelyssä hänen kummikirjansa, A. Polvan Kaatunut penkki (Karisto 1951), esitellään kategoriassa Tyttö- ja poikavuosien suosikit.

Kaikkiaan näyttelyssä on esillä 59 kummikirjojen erikoiskokoelman teosta yhteensä kymmenessä kategoriassa.

Juhani Niemi kertoo Kaatuneen penkin olleen ”1950-luvun koululaisen mielestä niin jännittävä kirja, että se oli pakko lukea yhä uudestaan”.

Nyt edellisestä lukukerrasta on kulunut aikaa yli 60 vuotta. Niemi on varjellut lukumuistoaan, joskin kirja on tallella myös hänen omissa varastoissaan.

– On vaikea palauttaa mieleen, mikä kirjassa kiehtoi, mutta oletan, että jännittävä juoni veti mukaansa ja kirja sitä myöten koukutti. En tiennyt, että A. Polva oli kirjoittanut myös tyttökirjoja koko nimellään, Niemi kertoo sähköpostitse Tukholmasta.

Niemi ryhtyi kirjakummiksi jo aivan kampanjan alkuvaiheissa. Hän kuului 1990-luvulla silloisen Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin hallitukseen ja seurasi kampanjaa läheltä.

– Kun sain tiedon, että kummikirjoista oli tehty näyttely, lähdin heti nettiin tutustumaan siihen elvyttääkseni vanhoja muistoja.

Niemi pitää tämänkaltaisia verkkonäyttelyitä hienona ideana tilanteessa, jossa esimerkiksi kirjastot ja taidemuseot ovat kiinni. HÄSA

Kummikirjasto-verkkonäyttelyyn pääsee osoitteessa lkinstituutti.wixsite.com/kummikirjasto.