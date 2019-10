Kommentti: Hämeenlinnan taidemuseosta löytyy loistava näyttely toisensa jälkeen

Hämeenlinnan taidemuseo paljasti kyntensä jälleen kerran ja se on isojen aplodien paikka.

Museoskeneä seuraaville se ei ole mikään yllätys, että Hämeenlinnan taidemuseosta löytyy loistava näyttely toisensa jälkeen. Sen sijaan hämeenlinnalaiset unohtavat sen usein. Tässä voisi nimiknoppailla vaikka kuinka, mitä kaikkea museo on meille tähän mennessä tarjonnut Eija-Liisa Ahtilasta lähtien.

Tommi Toijan Omia kuvia on jälleen osoitus siitä, kuinka ajassa ja ytimessä me täällä olemme. Ei tarvitse lähteä Hesaan tai Berliiniin. Se kaikki on jo täällä meillä.

Menkää ihmiset paikalliseen museoon. Parasta on, että taiteilija on tuotu myös yleisötapahtumiin, joita löytyy moneen eri makuun. Jos ette usko, niin kokeilkaa. Edes kerran.

