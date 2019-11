Frigg on uutta pelimannimusiikkia soittava kohta 20-vuotias suomalainen kansanmusiikkiyhtye. Se on ottanut nimensä skandinaavisesta mytologiasta, jumaläidistä, jonka mukaan viikonpäivä perjantai on nimetty. Yhtyeen ytimen muodostavat viulut – mandoliini, kitara ja...