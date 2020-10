Konserttiarvio: Sinfonia Lahden kuulija vajosi pumpuliin – Huilisti tarjosi lopuksi povitaskustaan vielä yllätyksen

Sinfonia Lahti, joht. József Hárs Eero Saunamäki, nokkahuilu, ja Tomas Gricius, postitorvi Respighi: Antiikin aarioita ja tansseja, sarja n:o 3 jousille Telemann: Nokkahuilukonsertto C-duuri, Mozart: Serenadi n:o 9, Postitorvi Verkatehdas 7.10.

Verkatehtaalle kerääntyi sattuneesta syystä vain satahenkinen yleisö, joka harvennetuin välein kuitenkin näytti aika monilukuiselta. Toivottavasti. Sinfonia Lahden konsertti oli nimittäin täysipainoinen elämys, joka olisi tietenkin ansainnut enemmän kuulijoita.

Illan teema, Taituruutta läpi vuosisatojen, tuli yleisölle helposti käsitettäväksi.

Vaikka Ottorino Respighi (1879-1936) ei täällä ole tunnetuimpia säveltäjänimiä, hänen sarjansa Antiikin aarioita ja tansseja kuulostaa perinteisten melodioiden ja harmonioiden ansiosta hyvinkin tutulta. Hänen materiaalinaan tässä ovat olleet 1500- ja 1600-luvun luuttusävelmät. Jousiorkesteri etäännyttää sovitukset sävelmien alkuperäisestä ajankohdasta.

Aikansa arvostetuinta viihdemusiikkia

Ahkera ja jo eläessään suosittu – toisin kuin aikalaisensa J. S. Bach – Georg Philipp Telemann (1681–1767) sävelsi aikansa arvostetuinta viihdemusiikkia.

Eero Saunamäki soitti suositun C-duurikonserton nokkahuilulle ja tarjosi lopuksi povitaskustaan vielä yllätyksen: pienen sopraninonokkahuilun, jonka ylimmät sävelet tuntuivat jo lähestyvän ikääntyneemmän yleisön osan kuuloalueen rajaa. Sen jälkeen kiintoisa ylimääräinen avarsi mielikuvaa huilusoittimien loppumattomista mahdollisuuksista.

Klassismi oli etsinnän ja kokeilujen aikaa. Serenadi sävellystyyppinä oli tarkoitettu viihdemusiikiksi etenkin ulkotiloihin. Vakavammin otettava muoto oli sinfonia. Serenadeja kirjoitettiin erilaisille kokoonpanoille orkestereista kamariyhtyeisiin.

Mozartin Postitorviserenadi on kestoltaan lähes kaksinkertainen, jos sitä vertaa säveltäjän useimpiin sinfonioihin. Sarjamuotoinen teos on senkin takia löysempi kuin temaattiseen työhön perustuva sonaatti-sinfoniarakenne, ja esittäjän haasteena on jännitteen säilyttäminen alusta loppuun.

József Hárs muotoili serenadin kauniisti, vaikka ehkä vähän yllätyksettömästi. Nokkahuilun ja postitorven pieni performanssi jälkimmäisessä menuetissa oli mukava piristys.

Kuulija vajosi nojatuoliin ja kauniin musiikin pumpuliin; unelmat keskeytti vain vaskien jokunen sisääntulo. Kyllä se kuuluu, uskokaa vain, mutta onhan se toisaalta komeaa.