Koronankohottamat-teatteri tuo joka päivä uuden ensi-illan sosiaaliseen mediaan – Keskiviikkona on Janne Auvisen vuoro

Tarinan kokemisen tarve ja halu eivät ole kadonneet, vaikka eletään poikkeuksellista aikaa. Näin totesi Verkatehtaan toimitusjohtaja Janne Auvinen Kulttuurivieras-kolumnissaan viikko sitten lauantaina.

Nyt sen voi sanoa painokkaasti uudelleen.

Hän toimii yhtenä ylläpitäjänä tuoreessa ”someteatterissa” nimeltä Koronankohottamat. Pikavauhtia syntynyt teatteri on kerännyt satakunta suomalaista teatterintekijää tekemään pienimuotoisia esityksiä, jotka julkaistaan Koronankohottamat-nimisellä Facebook-sivulla ja Youtubessa.

– Sivusta tykkäsi vuorokaudessa 750 ihmistä. Nyt seuraajia on jo lähes tuhat. Ensimmäisiä kymmentä videota on katsonut yhteensä jo yli 27 000 ihmistä. Se on hurja tahti, keskikokoisen maakuntateatterin vuosikatsojamäärä, Auvinen sanoo.

Koronankohottamat sai alkunsa käsikirjoittaja-ohjaaja Juha Jokelan ideasta toteuttaa Shakespearen Hamlet etänä.

Idea jatkokehittyi, kun näytelmäkirjailija Anna Krogerus tiedusteli sosiaalisessa mediassa, kiinnostaisiko teatteriväkeä toteuttaa kokonaisuus nimeltä 19 kiellettyä kosketusta. Siinä 19 pientä tiimiä toteuttaisi teemaan liittyvän esityksen. Joka päivä julkaistaisiin yksi.

Esityskokonaisuuden nimeksi on sittemmin muotoutunut 19 kiellettyä kosketusta – ja vähän päälle, sillä tässä vaiheessa mukaan lähti kymmenittäin teatterintekijöitä, myös Janne Auvinen.

Hän ehdotti äänisuunnittelijoiden innostamista mukaan tiimeihin. Aika pian hän päätyi myös organisoimaan ja ylläpitämään Koronankohottamien sivuja ja tekemään yhtä esityksistä.

Ideana on, että arvalla valitut kolmen hengen tiimit tekevät kolmessa päivässä alle kolmen minuutin mittaisen monologiesityksen. Useimmat työryhmät koostuvat käsikirjoittajasta, ohjaajasta ja näyttelijästä.

Auvisen porukassa ovat hän itse äänisuunnittelijana, Paula Vesala käsikirjoittajana ja Eeva Soivio näyttelijänä. Ohjauksesta vastaavat kaikki yhdessä.

Esitys tehtiin yhden viikonlopun aikana, ja lopputulos on nähtävissä keskiviikosta 22.4. alkaen.

– Meillä käsikirjoittaja teki yhden illan aikana tekstin, ja näyttelijä kuvasi seuraavana päivänä itseään tekemässä tekstiä. Siitä aloimme ryhmänä muokata lopullista versiota, Auvinen kuvailee.

Hänelle Koronankohottamat on merkinnyt tervetullutta henkireikää synkkään kevääseen.

– On hienoa, miten huippuammattilaiset ovat kerääntyneet tämän asian äärelle. Tällainen yhteisöllisyys liikuttaa.

Kosketus laajenee aiheena moneen suuntaan. Tähän mennessä tulkintoja on nähty vajaat 20. Lisää satelee pitkälle toukokuuhun.

Projektia ei ole karsinoitu tietylle porukalle, vaan Koronankohottamat-sivulle saa kuka tahansa tuoda oman esityksensä. Tuotoksia rajaavat vain laki ja Facebookin käyttönormit.

– Tähän kuuluvat monimuotoisuus ja raja-aitojen kaataminen, Auvinen toteaa.

– Kollektiivi on laaja, ulottuu yli koko taiteen kentän ja läpi koko maan, ulkomaillekin kaikille mantereille. Ei ole siis mitään jakoa maakuntiin ja pääkaupunkiseutuun, ei freelancereihin ja kiinnitettyihin taiteilijoihin, vaan yksi yhteinen halun suunta ja päämäärä.

Esitysvideoita on jaettu pelkästään alkulähteistään edelleen 270 kertaa. Katsojamäärien laskeminen on mahdotonta. Niin. Tarinan kokemisen halu ja tarve eivät todellakaan ole kadonneet.

– Eivätkä ne katoa, Auvinen sanoo.

Janne Auvisen työryhmän esitys saa ensi-iltansa keskiviikkona 22.4.Koronankohottamat löytyy sekä Facebookista että Youtubesta.