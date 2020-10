Koronapandemia pakotti Kjell Westön muokkaamaan jo valmista romaaniaan Tritonusta: "Tulkintani lähitulevaisuuden tilanteesta on utopiaa"

Koronaviruspandemian puhkeaminen jätti jälkensä paitsi kirjailija Kjell Westön arkeen, myös tämän elokuussa ilmestyneeseen Tritonus-romaaniin (Otava).

Westö kertoo, että muuttunutta maailmantilannetta ei voinut olla huomioimatta alun perin helmikuussa valmistuneessa romaanissa, jonka tapahtumat sijoittuivat osittain tälle kesälle.

– Kesää 2020 ilman pandemiaa ei ole missään päin maailmaa. Oli siis pakko siirtää tapahtumat parin vuoden päähän. Liikoja paljastamatta voisi sanoa, että tulkintani lähitulevaisuuden tilanteesta on paremminkin utopiaa kuin dystopiaa. Emmehän me tiedä, mitä tapahtuu.

Hänen mukaansa kulunut koronakesä oli hänelle yllättävä henkireikä.

Rentoutuminen mökillä Nauvossa, ystävien tapaaminen ja bändin kanssa treenaaminen ulkosalla soivat kaivattuja taukoja kirjan julkaisun valmistelemisesta ja neuvotteluista kääntäjien kanssa.

Tritonus ilmestyi samaan aikaan ruotsiksi, suomeksi, norjaksi ja tanskaksi – ja vielä myöhemmin syksyllä viroksi sekä ranskaksi.

Helsinki-saagoista saaristoon

Kahdeksas romaani oli tekijälleen unelmien toteuttamista kahdellakin tapaa. Helsinki-saagoistaan tunnettu Westö oli jo pitkään halunnut kirjoittaa saaristolaisromaanin.

– Olen elänyt osia vuodesta eri paikoissa pitkin Turun saaristoa jo yli 30 vuoden ajan, ja minulla on tapana työskennellä mökilläni toukokuusta pitkälle syyskuuhun. Etelä- ja länsirannikon saaristo on Helsingin lisäksi ainoa miljöö, jonka koen tuntevani perin pohjin, Westö toteaa.

Toinen pitkäaikaisista haaveista oli muusikkoromaanin kirjoittaminen. Vaikka musiikki on ollut läsnä lähes kaikissa Westön romaaneissa – onhan mies intohimoinen harrastajamuusikko – Tritonuksessa aiheeseen sukelletaan vielä syvemmälle.

Kirjan toinen päähenkilö Thomas Brander on ammatiltaan kapellimestari, jonka tähti on hiljalleen laskemassa. Tämä rakennuttaa suureellisen loma-asunnon pieneen saaristolaiskuntaan ja aiheuttaa paikallisissa kuohuntaa.

– Halusin Branderille jonkin todella ikonisen, korkean statuksen ammatin, Westö sanoo.

Hän paljastaa leikitelleensä ajatuksella, että jos hän olisi kirjoittanut kirjan 30–40 vuotta sitten, hahmosta olisi tullut mäkihyppääjä tai pitkänmatkanjuoksija.

– Mutta eivät ne enää ole sellaisia legendaarisia rooleja. Nykypäivän vastine olisi luultavasti jääkiekkoilija.

”Monet kuvittelevat kertojan olevan kirjailija”

Branderin hahmon kautta Westö kertoo halunneensa käsitellä vanhenemista taiteilijana.

– Ja mieluummin muusikon kuin kirjailijan kautta, hän huomauttaa.

Useimmat Westön romaanit ovat sisältäneet jotakin kirjallista ammattia harjoittavia päähenkilöitä. Niinpä hän onkin saanut oman osansa lukijoiden ja arvostelijoiden tulkinnoista, joiden mukaan kirjailija kirjoittaa itsestään.

– Autofiktiobuumi ja se tapa, jolla ihmiset ovat viimeiset 10–15 vuotta tehneet omasta elämästään performanssia sosiaalisessa mediassa, ovat vaikuttaneet siihen, että monet kuvittelevat romaanin minäkertojan olevan kirjailija itse, hän arvioi.

”Heidän kanssaan jutellessani yhtäkkiä tajusin, miten he näkevät minun ja elämänvalheeni lävitse.

Uutukaisessaan Westö halusi nostaa uudestaan esille jo edellisessä Rikinkeltainen taivas -romaanissa (2017, Otava) kuvaan astuneen millenniaalisukupolven.

Hän työntääkin keski-ikäiset päähenkilönsä näiden millenniaalilasten läpivalaisun kohteeksi.

– Myös omat poikani edustavat tätä sukupolvea. Jossain vaiheessa heidän kanssaan jutellessani yhtäkkiä tajusin, miten he näkevät minun ja elämänvalheeni lävitse. Samalla tavalla romaanissa lapset panevat vanhempansa kohtaamaan itsensä.

Westö pitää omaa taukoamatonta kulutusjuhlaa viettänyttä sukupolveaan pitkälti vastuullisena esimerkiksi ilmastokriisistä ja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen lisääntymisestä. Nuoremmat sukupolvet saisivat hänen mielestään syyttää vanhempiaan vielä enemmän kuin nyt tekevät.

– Maailma muuttuu nopeasti, ja se on tällä hetkellä arvaamattomampi kuin pitkään aikaan. Romaanini esittää kysymyksen, miten ikääntyvä ihminen pystyy vastaamaan siihen. Kykeneekö hän vielä muuttamaan omaa elämäntapaansa?

Vanhempien ihmisten ystävyys on erilaista

Tritonuksessa pyöritellään myös yksinäisyyden ja kypsällä iällä syntyvän ystävyyden teemoja.

– Kirja kysyy, mistä yksinäisyys tulee ja missä määrin ihminen aiheuttaa sitä itse itselleen. Toinen kysymys on, miten yksinäisyys murjotaan, onko paluuta toisten ihmisten luokse, Kjell Westö sanoo.

Romaanissa orastavan ystävyyden solmivat päähenkilöt Thomas Brander ja saaristolaispsykologi Lindell. Westö pitää merkityksellisenä, että teemaa käsitellään kahden miehen kautta, joille puhuminen ei ole helppoa.

– Siinä on molemminpuolista varovaisuutta, kumpikin on tullut eri tavoin elämän kolhimaksi. Dynamiikka on aivan erilainen kuin nuoruudenystävyyksissä, hän miettii.

Westö myöntää, ettei hänelle ole henkisesti liikkuvaisen elämänsä vuoksi juurikaan jäänyt läheisiä ystäviä lapsuudesta ja nuoruudesta. Monen kanssa tiet ovat eronneet luonnostaan erilaisten elämänasenteiden ja -valintojen myötä, vaikka toisesta vielä olisikin pitänyt.

– Nuoruudenystävyyksiin liittyy välillä sellaista kiihkeyttä. Ystävyyssuhteet ovat usein kuitenkin vähän helpompia kuin rakkaussuhteet, jotka ainakin minulla ovat olleet aina suoraan sanoen todella repiviä. Vasta nykyisessä suhteessani olen löytänyt rauhan, kirjailija pyörittelee aihetta viitaten vaimoonsa, kirjailija-kuvittaja Lena Frölander-Ulfiin.

Kypsällä iällä solmitun ystävyyden eduksi Westö katsoo elämänkokemuksen mukanaan tuoman lempeyden ja ”live and let live” -asenteen. Toisen antaa helpommin olla sellainen kuin on eikä kaikesta tarvitse olla samaa mieltä.

Westö on pyrkinyt pitämään mielensä avoimena ihmisten suhteen.

– Viisikymppisenä voi valita, epäileekö kaikkia vai uskooko ihmisten hyvyyteen ja vilpittömyyteen. Takuulla välillä tulee turpiin, mutta suurin osa ihmisistä on käsittääkseni tyyppeinä ihan okei, hän hymähtää. LM-HäSa