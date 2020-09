Kriittisyys ja julmuus itseä kohtaan heijastuvat Tuulia Iso-Tryykärin väkevissä teoksissa – Galleria Koneen näyttely kantaa nimeä Tiedä paikkasi

Jo Tuulia Iso-Tryykärin taidenäyttelyn nimi Tiedä paikkasi antaa heti vaikutelman siitä, mitä tuleman pitää.

Galleria Koneen uudessa lappeenrantalaistaitelijan näyttelyssä naishahmo toisensa jälkeen peittää kasvonsa niin elämänohjeita antavin mietelausein, pakkausteipillä kuin huiveillakin.

Pahoinpidellyt, mustelmaiset käsivarret lepäävät sylissä, ja t-paita julistaa ”When life gives you lemons”. Toisessa työssä nainen ahtautuu tai on ahdettu pahvilaatikkoon.

– Työni ovat hyvin fyysisen näköisiä. Kuvaan töissäni niitä ajatuksia, tunteita ja kokemuksia, jotka kohdistan itse itseeni – ei niinkään niin, että joku muu olisi niitä minulle aiheuttanut.

– Olen hirveän negatiivinen, kriittinen ja julma itseäni kohtaan ja ajattelen, että en ole mistään kotoisin. Monen työn nimenä on Kontrolli, eli kyse on siitä, mitä itse aiheutan itselleni pääni sisällä, miten itse itseäni rajoitan, Iso-Tryykäri tunnustaa.

Itse töidensä mallina

Jotta taiteilija pääsisi oikeaan tunnetilaan töitä maalatessaan, hän on kehittänyt omanlaisensa prosessin ennen varsinaiseen maalaamiseen ryhtymistä.

Oleellista on, että Tuulia Iso-Tryykäri (s. 1985) toimii töissään itse mallina.

– Käytän itseäni paitsi mallina myös tarinan kertojana. Ajattelen, että maalaukseni ovat omakuvauksellisia päiväkirjamerkintojä. Kaikki työt lähtevät minusta: inspiraatio, aiheet, tunteet.

Hän luonnostelee työnsä ensin valokuvaamalla maalauksissa esiintyvät tilanteet.

– Joka kerta on pieni performanssi. Asetan itseni maalauksen tilanteeseen. Haluan kokea fyysisesti, miltä tuntuu, kun esimerkiksi teippaan kasvoni. Teippaaminen ja ahtaisiin tiloihin itseni änkeminen ovat viime vuosina olleet ”se juttu”.

– Koen, että pystyn samastumaan vielä voimakkaammin teoksen tilanteeseen, kun tiedän, miltä mikäkin asia tuntuu: miten teippi painaa ihoani tai miltä laatikossa tuntuu. Se on tärkeä osa koko prosessia.

Iso-Tryykäri ei pyri maalauksissaan täydelliseen valokuvien jäljentämiseen, vaan hän karsii pois kaiken epäoleellisen niin, että jäljelle jää vain olennaisin.

– Vaikka pyrin figuratiiviseen eli esittävään taiteeseen, maalaukset eivät ole yksi yhteen valokuvasta.

Ihminen aiheena kiehtoo

Tuulia Iso-Tryykäri kertoo olleensa aina kiinnostunut ihmisestä, minkä vuoksi hän myös kuvaa ihmistä.

– Ihminen on niin monimuotoinen ja monimutkainen, fyysinen ja psyykkinen kokonaisuus. Tarinat ihmisistä eivät lopu koskaan, ja lähestymiskulmia on lukemattomia. Minua kiinnostaa myös, miten maalata ihoa, hiuksia, vaatteita, materiaaleja.

Taiteilija itse ei koe, että ihminen aiheena olisi vielä loppuun maalattu.

– Voi olla, että maalaan koko taiteilijaurani näitä. Se on eräänlaista dokumentaatiota, ja joskus tulevaisuudessa voi olla mielenkiintoista katsoa, miten omakuvani on vuosien varrella kehittynyt.

– Ikuisena perfektionistina haluaisin kuitenkin kehittää vielä teknistä osaamistani ja tehdä entistä parempia töitä, Iso-Tryykäri toteaa. HÄSA

Näyttely Tiedä paikkasi. Tuulia Iso-Tryykäri. Galleria Kone Hämeenlinnan Verkatehtaalla 20.10. saakka.