Kulttuuritoimijat lähtevät Arx-talosta lopullisesti – Kulttuurikeskukselta puuttuu vielä väistötilat

Arx-talon peruskorjaus ajaa Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxin ja visuaalisten taiteiden Aimokoulun väistöön ja Miniteatterin mahdollisesti kokonaan uusiin tiloihin ensi vuoden alussa.

Näillä näkymin Aimokoulu siirtyy väistötiloihin Ahveniston koulun niihin osiin, joissa sisäilman kanssa ei ole ongelmia. Kulttuurikeskus Arxille väistötiloja ei vielä ole löytynyt.

Mikään Arx-talon nykyisistä toimijoista ei palaa enää taloon, vaan peruskorjauksen jälkeen sinne siirtyy Lyseon koulu.

– Lyseon koulu jatkaa Verkatehtaan opistotalossa siihen asti, että se pääsee siirtymään Arx-taloon. Kulttuurikeskus Arxille kaavailtiin väistötiloja Verkatehtaalle, mutta alueelta ei lopulta löytynyt Arxin tarpeita vastaavia tiloja, Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä kertoo.

Miniteatteri ja Hämeenlinnan teatteri jakaisivat Verstaan

Niin ikään Arx-talossa toimivalle Miniteatterille pohditaan uusia tiloja tällä hetkellä Hämeenlinnan teatterin käytössä olevalta Verstas-näyttämöltä.

– Nykytilanteessa Verstas sopisi Miniteatterille erinomaisesti. Olemme valmiita tekemään näyttämön tiloihin tarvittavat muutokset, jos vuokrasopimus Miniteatteri ry:n ja Verkatehdas Oy:n välillä toteutuu, Verkatehtaan toimitusjohtaja Jouko Astor sanoo.

Hämeenlinna teatterin johtaja Kirsi-Kaisa Sinisalo kertoo, että vuokrasopimuksesta käydään neuvotteluja. Sopimuksen pitää kuitenkin turvata myös teatterin toiminta.

– Lähdemme siitä, että voisimme edelleen tehdä Verstaalle yhden projektin vuodessa putkituotantona. Se, puhutaanko tässä esimerkiksi yhdestä vai kahdesta kuukaudesta, on vielä määrittelemättä.

Myös mahdollisen alivuokrasopimuksen kesto on vielä päättämättä.

Päätöksiä kesän aikana

Matti Apusen Hämeenlinnan teatterin rakennemuutosta koskeva selvitys on valmistumaisillaan, mutta se julkistetaan vasta kesäkuun aikana.

Sinisalon mukaan Verstaan tilanne ei suoralta kädeltä liity selvitykseen, vaikka näyttämön vuokrajärjestelyjen muuttaminen pienentää teatterin vuokrakuluja.

– Vaarana on, että se pienentää myös saamaamme avustusta. Toiveena on, että teatterin tulot eivät kuitenkaan sen seurauksena pienenisi.

Sinisalo kertoo, että asiaa on mietitty jo vuoden ajan.

– Tämä on iso päätös, joten on myös hyvä, että sitä on hauduteltu rauhassa. Toivon mukaan asia saadaan kuitenkin päätettyä kesän aikana.

Arx ja Aimokoulu opistotaloon?

Lyseon koulun siirtyessä opistotalosta Arx-taloon voisivat kulttuurikeskus Arx ja Aimokoulu siirtyä väistöajan jälkeen opistotaloon. Tästäkään ei kuitenkaan vielä ole päätöstä.

– Ajatus opistotalon kehittämisestä lasten ja nuorten kulttuurikeskukseksi on elänyt siitä lähtien, kun Vanajaveden opisto lähti tiloista. Rakennuksessa toimii jo esimerkiksi tanssikoulu ja musiikkiopisto, ja mielestäni ajatus on edelleen hyvä. Olemme valmiita käynnistämään suunnittelun niin pian kuin päätöksiä asioista tehdään, Astor kertoo.

Arx-talon peruskorjaus ei johdu Lyseon koulun siirtymisestä, vaan yksinkertaisesti talon kunnosta. Astorin mukaan rakennus itsessään on terve, mutta sen talotekniikka on vanhaa.

– Taloa on korjailtu vuosien varrella hieman, mutta viimeisistäkin korjauksista on jo lähes 15 vuotta aikaa. Tuolloin valmistuivat käsityöopetuksen tilat. Kuvataidekoulun tilat kunnostettiin vuonna 1994. Rakennus on yksinkertaisesti lopussa.

Peruskorjaus alkaa vuoden alussa. Mika Mäkelä toteaa, että tämä tuo vielä vähän pelivaraa Arxille sopivien väistötilojen etsimiseen.

– Tähän pitää löytää ratkaisu, joka palvelee kaikkia toimijoita, hän sanoo. HÄSA