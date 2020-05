Kuvakirja-arvio: Neulaskasa metsässä on kokonainen maailma

Moni hyvä idea on ällistyttävän yksinkertainen. Emilia Elfvingin kuvakirjan nimi on Kasa. Se kertoo metsässä olevasta kasasta, jossa on milloin mitäkin, kuten neulasia, sieniä, lehtiä ja tammenterhoja.

Kasa on riemukkaan mielenkiintoinen. Kun malttaa pysähtyä, kasassa tapahtuu paljon muutoksia vuodenaikojen mukaan.

Elfvingin kasa on myös elävä olento, kokonaisuus, joka tarkkailee ympäristönsä tapahtumia ja tarjoaa talvisuojaa eläimille. Kasa on samalla eräänlainen metsän pienoiskuva.

Jokaisella aukeamalla on oma teemavärinsä ja hauskat yksityiskohtansa. Yleistunnelma on rauhallinen ja toteava: esimerkiksi ukonilma vain tulee ja sitten menee. Aina ei kaivata säntäilyä tai erityistä ”tapahtumista”, siitä tämä teos on erinomainen esimerkki. Pienet tapahtumat saavat tilaa.

Luonto vain on, ja siinä on tarpeeksi. Ja kun kaikki on kertaalleen koettu, kierros alkaa taas alusta, keväästä.

Elfvingin piirrosjälki on selkeä ja söpö. Imelä se ei kuitenkaan ole – tästä sen pelastaa kuvien salavihkainen hauskuus. Kokonaisuus on varsin viehättävä.