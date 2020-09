Kuvataide-arvio: Kaikki alkoi suuresta pahkasta savolaisessa metsässä

Galleria Koneessa syyskuussa esillä oleva Hanna Vahvaselän näyttely rakentuu yhden taiteilijalle merkittävän hetken ympärille. Kaikki sai alkunsa, kun taiteilija näki savolaisessa metsässä vuonna 2019 suuren pahkan.

Tästä alkoi muutos, joka näkyy nyt Galleria Koneen näyttelyssä. Näyttelyn koko nimi on hauskasti Eräs pahka – eli näyttely siitä miten taiteilija törmäsi seinään, sekä muutamia muita kohtaamisia.

Näyttely tuo esille taiteilijan henkilökohtaisen luontokokemuksen sekä taiteellisen suunnanmuutoksen ja uudistumisen. Pahka symboloi näyttelyssä kolhujen tai vaurioiden kautta tapahtuvaa muutosta, josta syntyy jotain uutta. Kaikki näyttelyssä olevat teokset ovat tuoreita, tänä vuonna syntyneitä.

Puu on aina ollut Vahvaselän pääasiallinen materiaali. Nyt hän on liikkunut aikaisemmasta esittävyydestä abstraktimpaan suuntaan, jossa puun materiaalisuus ja pinnan työstäminen nousevat pääosaan. Näyttelyssä esillä olevat työt ovat tummanpuhuvia, ja musta on hallitseva väri, joka tulee teoksissa käytetystä sumi-musteesta. Useimmissa teoksissa on käytetty sekatekniikkaa.

Esillä on monia hieman reliefimäisiä puuteoksia, joiden abstraktius ja pinnan elävä käsittely yhdistää ne mielessä herkästi 1960-luvun suomalaiseen modernismiin ja informalismiin sekä puun käyttöön kuvanveiston materiaalina näissä suuntauksissa.

Luontokokemuksen esiin nostaminen teosten aiheena yhdistää myös Vahvaselkää ja suomalaista abstraktia modernismia. Tällaisia reliefimäisiä teoksia Koneen näyttelyssä ovat muun muassa Seinä ja neljä samannimistä Kohtaaminen pimeässä -teosta.

Esittävyys on viime aikoina ollut vahvasti pinnalla suomalaisessa kuvataiteessa, erityisesti nuorten taiteilijoiden parissa, joten siinä mielessä Vahvaselkä kulkee vastavirtaan.

Mielenkiintoisin teos on installaatio, joka laajenee seinältä lattialle ja ottaa näyttelytilaa haltuun. Muistot-teoksessa mennään näyttelyn ytimeen, sillä se koostuu useammasta erikokoisesta, mustaksi värjätystä pahkasta.

Installaation keskellä seinällä on alttarimainen rakennelma, hylly, jonka päällä lepää yksi pahka ja josta laskeutuu alaspäin tekstiiliä jäljitellen puusta tehty liina. Teos on visuaalisesti näyttävä ja kiteyttää taiteilijan luontokokemuksen. Se tarjoaa kuitenkin myös muita ajatuksellisia tasoja.

Jos ei tietäisi taiteilijan kohtaamisesta pahkan kanssa, erikokoiset mustat möykyt voisivat tuoda mieleen jotain aivan muuta.

Näyttelyn toinen installaatio Muisto toistaa alttarimaisen rakennelman, mutta tällä kertaa teos ei juuri rönsyile ulos seinältä vaan pysyy tiukasti kasassa tiiviinä asetelmana.

Tässä installaatiossa on käytetty videota: alttarimaisen hyllyn päällä on pieni puinen kehys, jonka sisällä pyörii pahkaa kuvaava video. Videossa näkyvä pahka on juurikin se, joka taiteilijaa savolaisessa metsässä säväytti.

Ajatus näyttelyn takana jää kokonaisuudessa hieman vaisuksi ja hiomattomaksi, mutta näyttely on ennemmin puunkäsittelyn taidonnäyte.