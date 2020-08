Kuvataidearvio: Muodon moninaisuutta kolmen taiteilijan voimin

Elokuun puoleen väliin asti Riihimäen taidemuseo tarjoaa tilaisuuden tutustua kolmen taiteilijan, Sari Bremerin (s. 1976), Iina Heiskasen (s. 1974) ja Pilvi Ojalan (s. 1973) tuotantoon. Kolmikkoa yhdistää taidegraafikon tausta, vaikka heidän muotokielensä ja aihepiirinsä eroavat toisistaan.

Taiteilijoista Bremer luottaa perinteisempiin taidegrafiikan menetelmiin, kuten etsaukseen ja akvatintaan.

Heiskanen hakee inspiraatiota abstrakteihin puupiirroksiinsa ympäröivästä todellisuudesta varjojen ja pintojen kaltaisine arkisine ilmiöineen.

Ojala tavoittelee sen sijaan todenmukaisuuden illuusiota temperalla toteutetuissa muotokuvissaan. Hänen tuotantoonsa sisältyy myös tarinallisia veistoksia, jotka lainaavat sekä maalauksesta että kolmiulotteisesta taiteesta.

Taiteilijat ovat osallistuneet useisiin yksityisnäyttelyihin sekä yhteis- ja ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.

Ilmaisultaan erilaiset

Muoto kuvassa -näyttely tutustuttaa kolmen ilmaisultaan erilaisen taiteilijan teoksiin.

Valtaosa näyttelystä nähdään seinäpinnoilla kaksiulotteisen taidegrafiikan ja maalauksen muodoissa.

Kaksiulotteisuutta rikkovat muun muassa Iina Heiskasen Toisaalla – Elsewhere -sarjan oivaltavat puupiirrokset, joissa vaatimattomat geometriset muodot kasvavat paikoin kolmiulotteisiksi. Heiskanen osoittaa, että taiteen historiassa monesti nähdyt ja koetut geometriset muodot voidaan vielä puhaltaa eloon: puupiirrosvedosten eri ulottuvuuksissa tasapainottelevat neliöt ja suorakulmiot sekä hämäävät silmää että vangitsevat katseen.

Ulottuvuuksien tajua ja hallintaa löytyy myös Pilvi Ojalan dioraamahenkisistä veistoksista.

Saman taiteilijan lämminhenkiset muotokuvat, kuten temperamaalaus Isä ja Renessanssi-Päivi, onnistuvat sekä välittämään aavistuksen muotokuvattavan luonteesta että luomaan kodinomaisen tunnelman näyttelytiloihin.

Kolmikosta Sari Bremer luottaa perinteisten tekniikoiden lisäksi myös perinteisempään aihepiiriin. Taiteilijan runsaat ja eksoottiset luontomaisemat, kuten Above and under, lainaavat paikoin naivismin vapaasta perspektiivitulkinnasta, värikkyydestä ja tyylittelystä.

Toiset Bremerin teokset, kuten Trollmor, vievät puolestaan sadunomaisine ja tyyliteltyine peikkoaiheineen yli vuosisadan takaiseen simbergiläisen konstailemattomaan symbolismiin.