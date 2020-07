La Differance -näyttelyssä toiseus saa monenlaiset kasvot

Death is the final healing. Kauppakeskus Linnan alakerran Kortteli2-taidetilan seinällä loistavat Jukka Korkeilan lauseteokset kuin lööpit.

Korkeila on tällä hetkellä Saksassa, mutta teokset saatiin Hämeenlinnaan sähköpostitse, koska postittaminen tuntui liian riskialttiilta. Työt tulostettiin ja maalattiin seinään Korkeilan ohjeiden mukaan.

– Korona-ajan tuottamaa soveltamista, toteaa Hämeenlinnan Taiteilijaseuran kesänäyttelyn La Differance – Toiseuden tematiikkaa toinen kuraattori Ismo Hyvärinen.

Esillä on teoksia kaikkiaan kahdeltatoista taiteilijalta. Puolet on valittu avoimen haun perusteella ja toinen puoli on kutsuttu mukaan. Korkeila on yksi kutsutuista.

La Differance on sana, joka vain muistuttaa ranskan kielen sanaa. Heittomerkillä varustettuna se on kuitenkin filosofi Jacques Derridan dekonstruktion keskeinen termi, ja se viittaa myös seksuaalisuuden variaatioihin.

Kaikesta tästä ja paljon muusta kesänäyttelyssä on kysymys. Elämästä ja kuolemasta, aluista ja lopuista.

– Teemasta oli jo päätetty, kun aloimme tutkia, mitä sanan alta löytyy. Tässä näyttelyssä jokainen taiteilija tuo esiin oman käsityksensä erilaisuudesta ja toiseudesta, kertoo näyttelyn toinen kuraattori, taiteilijaseuran puheenjohtaja Minttu Saarinen.

Myös hänen ja Hyvärisen töitä on mukana näyttelyssä. Hyvärinen on maalannut seinään mustat kehykset kolmiosaiselle maalaukselleen Perhepotretti.

Saariselta esillä on koronavirusaikaa kommentoiva kaksoismadonna, joka vilisee viitteitä ajan ilmiöihin vessapaperista rakennekynsiin. Teosparin toisessa osassa glitterit ja botoxit ovat valahtaneet tiehensä.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Mukana ovat myös Piela Auvinen, Juha Laurikainen, Reima Hirvonen, Ahti Isomäki, Illusia Juvani, Harri Kalha, Ilai Lehto, Eira Lähteinen ja Anne Tamminen.

Jokainen on saanut käyttöönsä tilan ja täyttänyt sen haluamallaan tavalla. Esillä on isoja ja pieniä töitä, maalauksia ja veistoksia. Esimerkiksi tietokirjailijana tunnetulta Harri Kalhalta on näytteillä vanhojen postikorttien kuvastosta tehtyjä kollaaseja.

Anne Tamminen löysi näyttelyn teemasta kodin Pariisin metron käytävissä kuvaamilleen revityille julisteille.

Häntä kiehtovat erityisesti repäistyjen pintojen alta paljastuvat toiset maailmat, jotka yhdistyvät siihen, mitä päällimmäisestä kuvasta on jäljellä. Kyse ei toki ole vain kuvista: ylipäätään pintaa repäisemällä löytyy uusia ja ehkä syvempiä tasoja.

– Täydellinen pinta on aina vain illuusio, hän sanoo. HÄSA

La Differance – toiseuden tematiikkaa. Hämeenlinnan Taiteilijaseuran näyttely Kortteli2:ssa Kauppakeskus Linnassa 4.7.–30.8.