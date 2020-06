Lastenkirja-arvio: Painimestari lähtee roistojahtiin

Tuskin on etsivätoimisto perustettu, kun ensimmäinen asiakas on jo ovella. Näin käy Tapani Baggen uudessa lastenkirjasarjassa, jonka nimi on Elsan etsivätoimisto. Ensimmäinen osa on Polkupyörävarkaat.

Elsan kotitalon piharakennukseen talsii Elmeri, joka on kadottanut pyöränsä. Saman tien käy ilmi, että Elsankin pyörä on tiessään. Tapauksen selvittäminen alkaa heti.

Helppolukuista, sutjakkaasti etenevää teosta kannattelevat nasakka sanailu ja rikosjuonen tuottama jännite. Silja-Maria Wihersaaren kuvitus sopii teoksen realistiseen tyyliin.

Elsasta kuoriutuu jo ensimmäisessä osassa yksi uuden ajan peppipitkätossuista: hän onkin painimestari! Se on hauska yllätys. Ensimmäinen asiakas Elmeri toimii harkitsevaisena vastapainona.

Kaksikon välille alkaa pienen nokittelun tuoksinassa kehittyä ystävyyttä, joten Elmerikin tavattaneen myös jatkossa. Tarinan roistoissa taas on mukavasti aste-eroja.

Lopputulos on leppoisa, perinteinen lastendekkari.