George Bishopin perheessä ei vietetä joulua. Äidin kuoleman jälkeen joulu on siivottu pois näkyvistä ja isä muuttunut ankaraksi ja etäiseksi. Taas on joulu ovella. George ja Flo-mummu livahtavat joulumarkkinoille, ja pienimmän kojun oudon kaman seasta George löytää lumisadepallon, joka näyttäisi esittävän hänen pienempänä tekemäänsä lumiukkoa. Pallo päätyy Georgen haltuun, ja sen kuullen on vaarallista sanoa...

