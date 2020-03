Lastentapahtuma Hippalot sai ison tuen valtiolta ja joutuu nyt miettimään, voiko sitä käyttää

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxissa ollaan nyt odottavissa tunnelmissa.

Tavallisesti tähän aikaan viimeisteltäisiin heinä-elokuun vaihteessa järjestettävän lasten taidefestivaalin Hippaloiden esitettä painoon. Nyt sitä ei ole uskallettu koronakriisin pitkittymisen pelossa vielä tehdä.

– Tällä hetkellä ei tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Olemme ajatelleet jatkaa Hippaloiden valmistelua normaalisti ja odottaa lisätietoja. Emme me oikein muuten voi tässä tilanteessa reagoida, kertoo Hämeenlinnan lastenkulttuuripäällikkö Minna Haveri.

Hän toivoo pahimman tautihuipun ja tapahtumia koskevien rajoitusten olevan heinäkuun lopulla jo ohi.

– Ymmärrämme, että siinä on isoja riskejä. Voi olla, että peruuntumisia tulee. Jossakin vaiheessa meidän täytyy miettiä asiaa myös yleisöturvallisuuden kannalta, mutta tällä hetkellä meillä ei ole asiantuntemusta tehdä päätöksiä tuonne asti.

Suomi-Areenan peruminen hätkäytti

Asiantuntija-arviot pandemian kestosta vaihtelevat suuresti.

– Ei niiden perusteella pysty vetämään mitään linjaa. Monia isoja tapahtumia on vielä heinäkuulle valmistelussa. Toisaalta Porin Suomi-Areenan peruuntuminen heinäkuulta vähän hätkäytti, Haveri kertoo.

Hänen mukaansa päätös Hippaloiden valmistelun jatkamisesta tai sen lopettamisesta on tehtävä huhtikuun aikana.

– Odotamme, minkälaista jatkoa maan hallitukselta tulee näillä kaikille sulkutoimenpiteille. Ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa, jos koko ajan tulee paljon lisää rajoittavia toimia.

OKM myönsi 44 000 euron tuen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Hippaloiden järjestämiseen tänä vuonna peräti 44 000 euron tuen. Mitä sille tapahtuu, jos tapahtumaa ei järjestetäkään?

– Hippaloiden tuottaja Riikka-Leena Puistola on ollut yhteydessä ministeriöön, ja hänelle on sanottu, ettei tukea tarvitse palauttaa, jos sitä on näiden määräysten takia mahdotonta järjestää. Olisihan tilanne kohtuuton, jos valmistelisimme tapahtumaa normaalisti, ja sitten saatu tuki menisi takaisinperintään.

Ministeriö kertoo verkkosivuillaan, että avustus tulee käyttää siihen, mihin se on myönnetty. Jos käyttötarkoitus on tapahtuman järjestäminen, ovat siitä aiheutuneet kustannukset hyväksyttäviä, vaikka tapahtuma jouduttaisiinkin perumaan.

– Toivomme, että viranomaiset pystyisivät antamaan selkeän suosituksen, vaikka se olisi sitten se, ettei festivaalia voi järjestää. Todellisuudessa voimme kuitenkin joutua tekemään ratkaisun jatkosta itse. Onhan sekin yksi ratkaisu, että päätämme ensi kuussa jatkaa valmistelua, vaikka tietäisimme, että tapahtuma voi edelleen peruuntua.

Haveri muistuttaa, että kyse on Arxin vuoden päätapahtumasta, jota ei haluta perua kevein perustein.

– Tapahtuma on järjestetty 1970-luvulta asti. Tuntuisi kauhealta, että se jäisi nyt välistä.

Onko Hippaloita mahdollista lykätä hieman myöhemmäksi?

– Se olisi vaikeaa tilojen kannalta. Verkatehdas on syksyillä todella buukattu, joten nelipäiväisen festarin sovittaminen sinne on käytännössä mahdotonta.

Arxantait siirtyivät verkkoon

Hippaloiden teemana tänä vuonna on ekoilu. Onko edes osa tapahtumista mahdollista siirtää tarvittaessa verkkoon?

– Festari on elämys, enkä tiedä, voisiko sitä siirtää kokonaan etäyhteyksien päähän. Mutta jos tiedämme, ettei festivaalia muuten voi järjestää, se on yksi vaihtoehto.

Arx on jo siirtänyt monia toimintojaan kevään ajaksi verkkoon.

– Käytännössä kaikki meidän työpajatoiminta tapahtuu siellä, ja näyttelykin on nyt kuvattu nettiin. Arxantai-lauantaitapahtumat tulevat kevään ajalta siirtymään nettiin. Niistä tehdään yhteisöllisiä, netin yli koettavia tapahtumia, Haveri kertoo. HÄSA