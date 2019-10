Lava-alkemisti Riihimäeltä – Kielo Kärkkäinen kiertää eri kokoonpanoilla ja tekee teatterimusiikkia

Tamperelaisen muusikon Kielo Kärkkäisen suurimpia pyrkimyksiä on pitää kappaleissaan kaksi taikaa tasapainossa. Sekä musiikin että tekstin magia.

– Monesti jompikumpi jää jalkoihin. Haluan, että kappaleissani kummallakin on tilaa. Tässä asiassa riittää työsarkaa loppuelämäksi, hän sanoo.

– Minua kiinnostaa se ihmeellinen vuorovaikutus, jota tapahtuu esiintyjän ja yleisön välillä.

Musiikki on aina ollut hänelle ominta alaa, jo lapsuudessa Riihimäellä. Samalla tekstit, varsinkin runous, ovat olleet se ikkuna, josta puhaltuu raikasta ilmaa, kun omassa päässä tuntuu tunkkaiselta.

Mieluisaa palautetta hänelle musiikintekijänä on se, kun kuulija tulee kertomaan laulun tekstin kolahtaneen.

– En niinkään kirjoita tarinoita kuin pysähdyn asioihin, jotka mietityttävät ja joista ei meinaa saada selvää. Minua on aina ihmetyttänyt, että joku voi kuunnella lauluissa pelkkää melodiaa ja täysin ohittaa tekstin.

Kaksi eri maailmaa

Kappaleiden tekeminen on yksi maailma ja niiden esittäminen toinen. Musiikin ja yleisön välissä Kärkkäinen kokee olevansa sekä alkemisti että rakennustyöläinen.

Tänä syksynä kohtaamisia on paljon. Kärkkäinen kiertää parhaillaan Suomea levynjulkaisukiertueellaan. Syyskuussa tuli ulos hänen toinen levynsä Keitä me olemme. Hän esiintyy duo- tai triovoimin muun muassa kirjastoissa, kuten marraskuun lopulla Riihimäellä.

Kärkkäistä pääsee kuulemaan marraskuussa myös Suistoklubilla Hämeenlinnassa ja Keltaisessa talossa Janakkalassa.

Silloin hän esiintyy espanjan- ja suomenkielistä laulelmaa tekevän Belize-yhtyeensä kanssa. Myös tässä on kyseessä levynjulkaisukiertue, sillä Belizen toinen levy julkaistaan marraskuun alussa.

Riihimäki on yhä kotikaupunki

Kärkkäisellä on monta rautaa tulessa, ja tavallaan hänellä on ehtinyt olla jo monta elämääkin. Belizen synty liittyy hänen Espanjan-vuosiinsa ja lukioaikaiseen vaihto-oppilasvuoteensa Costa Ricassa.

– Se merkitsi minulle paljon. Ennen muusikon uraa opiskelin vähän aikaa espanjaa ja puolaa yliopistossa.

Kärkkäinen valmistui kuusi vuotta sitten Tampereen ammattikorkeakoulusta teatterimusiikin linjalta. Teatterisuhde juontaa jo Riihimäeltä, missä hän oli sisarensa Onervan kanssa kymmenen vuotta mukana nuorisoteatterissa.

– Siksi lähdin opiskelemaan juuri musiikkiteatteria. Kun valmistuin, halusin kuitenkin tehdä omaa musiikkia. Jos olisi teatterissa kiinnityksellä, ei ehtisi tehdä muuta. Minulla oli nälkä itse kirjoittaa ja säveltää.

Muutosta pois Riihimäeltä on jo kymmenen vuotta, mutta Kärkkäinen pitää itseään edelleen riihimäkeläisenä. Se on koulukaupunki, äidin suku on kotoisin seudulta, ja sisko ja täti asuvat siellä nytkin.

– Riihimäki on hyvänkokoinen, lämmin ja kaunis, hän kehuu.

Kannattaa sanoa”kyllä”

Soolo- ja bändiprojektiensa lisäksi Kärkkäinen laulaa jazzia ravintola Telakalla ja tekee musiikkia Juha Hurmeen kokoaman työryhmän teatteriesityksiin. Marja-Liisa Vartion Vatikaani-novelliin perustuvalla teatteriesityksellä on kierretty Roomassa asti.

Kaikenlaista tapahtuu, kun uskaltaa sanoa ”kyllä”.

– Viime kesänä olin mukana lastenteatterijutussa Ota kiinni, Pötkönen. Se perustui Mona Ratalahden ja Sami Sippolan lastenlaululevyyn, ja kun Mona pyysi minua tekemään teatteria, lähdin mukaan. HÄSA

Belize-bändi Suistoklubilla Hämeenlinnassa 2.11. ja Janakkalan Keltaisessa talossa 16.11. Kielo Kärkkäinen soolona Riihimäen kaupunginkirjastossa 22.11.