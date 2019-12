Leena Aarnipuulle director musices -arvonimi

Hämeenlinna. Hämeenlinnalaiselle musiikinopettajalle ja kuoronjohtajalle Leena Aarnipuulle on myönnetty director musices -arvonimi. Arvonimen myönsi presidentti Sauli Niinistö torstaina.

Aarnipuu (s. 1948) on työskennellyt musiikin parissa yli 40 vuotta Hämeenlinnan seudulla. Erityisesti hän on ansioitunut kuoronjohtajana ja hän on myös perustanut lukuisia kuoroja. Kuorot ovat tehneet myös levytyksiä ja osallistuneet kilpailuihin.

Viime vuosina Aarnipuu on panostanut erityisesti vapaaehtoistyöhön kokoamalla kuorojen lisäksi erilaisia lauluryhmiä, jotka esiintyvät hänen johdollaan vanhainkodeissa, sairaaloissa, hoivakodeissa ja palvelutaloissa viikoittain.

Aarnipuu toimi myös puheenjohtajana ja keskeisenä toimijana, kun Hämeenlinnassa järjestettiin suuren suosion saanut laulumaraton lokakuussa.