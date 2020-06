Lempimusiikkikaan ei karsinoi Matti Paatelmaa – Ensimmäinen oma levy versoi nuottikirjaideasta

Nyt tai ei koskaan. Sellainen tunne muusikko Matti Paatelmalle ja hänen puolisolleen tuli talonäytössä Hausjärven Hikiällä.

Siitä on nyt kahdeksan vuotta. Sittemmin satavuotias hirsitalo on saanut nähdä sekä pariskunnan pojan että Paatelman debyyttialbumin saapumisen maailmaan.

– Olen syntynyt Helsingissä ja asunut 35-vuotiaaksi Kehä ykkösen sisäpuolella. Väliin jäi pieni jakso Klaukkalassa. Muutto maalle oli askel hitaampaan elämään, Paatelma kertoo.

Tänä keväänä on ollut erityisen hidasta, sillä koronavirus niitti Paatelman ohjelmasta suurimman osan soittokeikoista ja siirsi verkkoon vapaan säestyksen opetukset Sibelius-Akatemiassa.

Normaalioloissa hän soittaa muun muassa Samuli Edelmannin ja Sami Pitkämön orkestereissa, ja häntä on kuultu muun muassa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

– Keikkoja on ollut koko keväänä kaksi, yksi Ylen Olohuone-ohjelmassa ja toinen Osuuspankin järjestämässä striimatussa konsertissa äitienpäivänä. Sibelius-Akatemiassa opetin lukukauden loppuun tietokoneen välityksellä, hän kertoo.

Osan töistä Paatelma on aina tehnyt kotona. Hän säveltää, sovittaa ja tuottaa. Koronapandemia-aika on kuitenkin tuonut töihin aivan uusia muotoja.

– Muusikon työ on usein viikonloppupainotteista, ja juhlapyhät menevät töissä. Nyt olemme vaimoni kanssa sopineet arkeen työajat, joista pidetään kiinni, ja viikonloput ovat vapaat. Se on ollut hieno systeemi.

Yksi vuoden kohokohdista on debyyttialbumin Awakening – Music for Piano julkaiseminen toukokuun puolivälissä. Paatelma on aiemmin julkaissut jonkin verran biisejä pop-puolella, mutta oma ensimmäinen levy lähti syntymään aivan toisenlaisesta ajatusmaailmasta.

– Aluksi tuli idea tehdä pianonsoiton opiskelijoille nuottikirja, joka loisi sillan klassisen musiikin ja popmusiikin välille. Halusin luoda mahdollisuuden harjoitella hyvää sointia, kuten klassisessa musiikissa, mutta tarjota kosketuksen toiselle puolelle, hän kertoo.

– Sitten tuli olo, että kappaleet täytyisi myös levyttää. Lopputulos on juuri itseni näköinen.

Nuottikirjakaan ei unohtunut. Levyn kanssa samanniminen kirja julkaistaan kesäkuussa.

Vaikka Awakening on tekijänsä näköinen, monipuolisella muusikolla on monet kasvot. Hän toteaa, että seuraava levy voi olla jotain aivan muuta.

– En ole ehdoton genrerajojen suhteen. Jos sanoisin, että ominta musiikkiani on vaikkapa jazz, sulkisin itseni liian pieneen karsinaan, hän sanoo.

– Ihanaa on sellainen musiikki, johon tulee asioita sieltä täältä. Pidän kuitenkin siitä, että olipa genre mikä tahansa, tietynlainen kuulaus on läsnä.

Yksi hänen omista suosikeistaan on Timo Alakotila.

– Kansanmusiikkikin voi sanana antaa kapean mielikuvan. Alakotila sekoittaa ihanasti kaikkia tyylejä ja soittaa kauniisti ja kuulaasti.

Paatelma kasvoi kuopuksena helsinkiläisperheessä, jossa ”aina laulettiin ja soitettiin”. Nelivuotiaana aloitetuilta Suzuki-pianotunneilta hän eteni musiikkiopistoon ja lopulta ammattiopintoihin.

– Musiikkiopiston rehtori sanoi kerran, että jos ei ole pakko ottaa musiikkia ammatiksi, älä ota. Minulla on kuitenkin edelleen sama sisäinen pakko.

Paatelma on unelma-ammatissaan, ja hiljaisempi kevät on kirkastanut ajatusta entisestään. Myös ajatukset elämästä yleensä ovat selkeytyneet.

– On puhuttu paljon muun muassa kuluttamisesta. Ihmisen elämässä on hirveän paljon kaikenlaista turhaa. Vaikka tuloni ovat olleet keväällä lähes nolla, hidastaminen on tuntunut monella tavalla kauhean hyvältä. HÄSA