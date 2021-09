Elokuva-arvio: Lesbopari konservatismin uhrina kuvaa yhteisön ahdasmielisyyttä

Homorakkaudesta on tehty viime vuosien parhaat eroottiset draamat Calling Me By Your Name ja Nuoren naisen muotokuva. Ranskalainen Yhdessä ei aivan niiden tasolle yllä, mutta hieno kamariteos tämäkin on. Homosuhteiden kuvauksissa yhtenä teemana on aina sen kipeä sosiaalinen asema. Nina ja Madeleine ovat salanneet vuosikymmenien yhteistaipaleensa jälkimmäisen pelätessä lastensa reaktiota. Pariskunnalla on omat vierekkäiset asunnot,…

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja