Linna Jazzit näkyvät Hämeenlinnassa viikonloppuna – Taiteellinen johtaja hehkuttaa festivaalin kattausta

Yksi viikonlopun tähdistä on palkittu nuori kyky Emilia Sisco, jonka voi nähdä perjantaina Bluesristeilyllä ja Rantakasinolla

Valloittava, valovoimainen ja vakuuttava. Näillä sanoilla on kuvailtu Emilia Siscoa , joka palkittiin Vuoden 2017 tulokkaana Finnish blues award -gaalassa. Helsinkiläinen Sisco esiintyy ensi kesän Linnajazzeilla Helge Tallqvistin yhtyeen solistina VIP- ja bluesristeilyillä sekä Rantakasinolla.

– Sisco on tuore, nouseva kyky ja Tallqvist taas pitkän linjan bluesveteraani. Kokoonpano tarjoaa raikkaan yhdistelmän nuoruuden ennakkoluulottomuutta ja kokemuksen tuomaa karheutta, festivaalin taiteellinen johtaja Timo Lehto luonnehtii.

Kaupungin tuki kokonaisuudessaan puistokonserttiin

Kesän festivaalin ohjelmisto julkistettiin pääpiirteiltään Linnajazzin valokuvanäyttelyn avajaisissa Raamidaamien galleriassa Verkatehtaalla. Soitto soi ilmaiskonserteissa, oheistapahtumissa ja kohtuullisen pääsymaksun rajoissa 11.–14. heinäkuuta.

– Tarkoituksenamme on ollut tarjota mahdollisimman laaja ja viihdyttävä repertuaari rytmimusiikkia, Lehto sanoo.

– Vaikka kaupungin tuki onkin koko ajan pienentynyt, saimme tälle vuodelle vielä 10 000 euroa ja koko summa on kohdistettu sunnuntain ilmaiskonserttiin. Lisäksi kaupunkikeskustayhdistys on tukenut perjantain torikonserttia.

Lauantai-illan kirkkokonsertissa Vanajan laulu juhlii 30 vuottaan. Innokkaista musiikin harrastajista koostuvaa sekakuoroa johtaa Johanna Laukkanen .

Paikallisista kokoonpanoista festivaaleilla ovat mukana myös The Blassics, Jazzrosvot ja Linna Jazz Quartet. Hämeenlinnalaislähtöinen Sanni Reilin esiintyy yhdessä pianisti Jimi Nurmisen kanssa risteilyillä, Aulangolla ja Juliuksen olohuoneessa.

Sointi, Milky Way Moses ja Globus

Linnanpuiston tämänvuotista ilmaiskonserttia Lehto luonnehtii todella tasokkaaksi.

Kansanjuhlan alkutahdeista vastaa Sointi Jazz Orchestra. Vuonna 2013 perustettu kokoonpano yhdistelee klassisen musiikin vaikutteita jazziin. Orkesterin musiikillisena lähtökohtana on pyrkimys uudistaa ja elävöittää big band -kulttuuria akustisista lähtökohdista.

– Sointi on kunnianhimoinen ja kaikkea muuta kuin tavanomainen jazzorkesteri. Heillä on solistinaan Aili Järvelä , joka on tunnettua kaustislaista kansanmusiikkisukua, Lehto kertoo.

Sunnuntaina on luvassa herkkua myös progressiivisen musiikin ystäville.

Milky Way Moses esittää omia sovituksiaan Jukka Tolosen ja Pekka Pohjolan sävellyksistä. Yhtyeen nokkamiehenä häärää vasta 17-vuotias Mooses Kuloniemi , joka on muusikkopariskunta Aija Puurtisen ja Esa Kuloniemen poika.

Konsertin päättää helsinkiläisen saksofonistin Max Zengerin Globus-yhtye, joka voitti viime vuonna Euroopan yleisradioyhtiöiden järjestämän jazzmusiikkikilpailun.

– Yhtyeen pasunisti Kasperi Sarikoski on tutustumisen arvoinen kaveri. Hän urakoi festivaalilla kolmessa kokoonpanossa ja esiintyy muun muassa duo-kokoonpanolla Sibeliuksen syntymäkodissa. HÄSA