Lost Boys kiinnostaa katsojia – Nousi elokuvateattereissa kautta aikojen neljänneksi katsotuimmaksi dokumentti- ja K18-elokuvaksi

Syyskuun lopussa ensi-iltansa saanut Lost Boys -elokuva on kerännyt elokuvateattereihin noin 64 000 katsojaa elokuvateattereihin. Huumeriippuvaisista kertova Lost Boys on vuonna 2010 elokuvateattereissa nähdyn Reindeerspotting – pako Joulumaasta -dokumenttielokuvan itsenäinen jatko-osa, ja sen katsojamäärä on nyt ylittänyt myös Reindeerspottingin aikoinaan keräämät tuolloin ennätykselliset 63 654 katsojaa. Lue myös: Reindeerspottingin jatko-osa on julkea tarina epätoivosta (23.9.2020) Elokuva…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.