Miinan monttu on nyt entistä ehompi, koronan takia ehdittiin enemmän kuin piti

Hausjärvellä sijaitsevan kesäteatteri Miinan montun maaliskuussa aloitettu kehittämishanke on saatu valmiiksi syyskuun lopussa. Hankkeen budjetti oli 25 000 euroa, johon saadaan Emo ry:n kautta Leader-tukea puolet eli 12 500. Kesäteatteria ylläpitävän Nuorisoseura Silmun hankevastaava Juhani Ahtinen kertoo tiedotteessa, että työtunteja on kertynyt 300, joista talkootuntien osuus on noin 250. Suunniteltua hanketta laajennettiin jonkin verran, koska koronan takia…