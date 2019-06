Miinan montun kesäteatterissa Taivaan tulet -televisiosarja taipuu näyttämölle

Miinan montussa matkataan tänä kesänä Kemijärvelle, kun kesäteatterissa nähdään televisiosarjaan pohjaava Taivaan tulet.

Millainen Taivaan tulet on näytelmänä ohjaaja Sanna Saarela?

– Näytelmään on tiivistetty televisiosarjan ensimmäinen tuotantokausi, mutta se on onnistunut hyvin ja siitä huomaa, että näyttämöllistämisen on tehnyt henkilö, joka tuntee myös televisiosarjojen kerronnan.

Miksi kesän näytelmäksi valikoitui juuri tämä?

– Taivaan tulissa on kiinnostavia teemoja, huumoria, romantiikkaa ja jännitystä, mikä sopii todella hyvin kesäteatteriin. Näytelmä ei kuitenkaan käsittele mitään pilipalia, vaan oikeita ihmisten asioita.

Sinut tunnetaan myös Riihimäen nuorisoteatterin rehtorina. Onko kyse siis nuorisoteatterin vai Miinan montun tuotannosta?

– Tuotanto on Miinan montun, mutta mukana on 17 näyttelijää, joista osa on nuorisoteatterista. Sain mukaani myös oman dreamteamini nuorisoteatterilta. Riihimäen nuorisoteatterin oma Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset saa kuun lopulla ensi-iltansa Allinnan Montussa Riihimäellä.

Millaisella fiiliksellä näytelmää on tehty?

– Fiilis on tosi hyvä. Olen tästä todella onnellinen. Näytelmästä tuli hyvä, sen cast on onnistunut ja ylipäätään meillä on hieno porukka koossa.

Taivaan tulet, 14.6.–23.8.2019, Miinan monttu, www.miinanmonttu.net