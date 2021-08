Mitä kuuluu Iittalan liikenneympyrän lasitaideteokselle?

Iittalan liikenneympyrän maisema on kesän aikana muuttunut, ja taideteos on alkanut hahmottua. Mitä teosprojektille kuuluu nyt, taidehankkeen johtaja, Iittalan lasitehtaan tuotekehityspäällikkö Minna Piispanen? – Tällä hetkellä liikenneympyrässä on pystyssä teräsrakenne, joka on vuorattu puulla. Seuraavaksi alkaa lasitalon rakentaminen kehikkoon. Lasiseinät valmistuvat elokuun aikana. Lasitalo kuvastaa sitä, mitä Iittalan lasitehdas tuo ympäristölle. Lasitalon sisään tulee vielä…