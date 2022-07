Mitäs mitäs mitäs, kysytään taas Urjalassa

Heinäkuun puolivälissä Urjalan Nuutajärvellä vietetään Mitäs Mitäs Mitäs 7 -festivaalia. Ajankohta on 15.–17.7. Tapahtumassa esiintyy niin kotimaisia kuin ulkomaisia artisteja, kuten Emma Valtonen, Jori Sjöroos, saksalainen Robert Babicz, yhdysvaltalainen Rachika Nayar ja norjalainen Sturle Dagsland. Artistit sekoittavat erilaisia genrejä ja tyylejä. Tänä vuonna keskiössä on konemusiikki. Yhteensä esiintyjiä, taiteilijoita ja työpajoja on lähes sata. Ikäraja...