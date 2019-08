Miten säät vaikuttavat elokuvien kävijämääriin?

Kuinka suuri vaikutus säillä on elokuvien kävijämääriin? Onko eroa esimerkiksi kylmän heinäkuun alun ja kuuman heinäkuun lopun välillä, Finnkinon toimitusjohtaja Veronica Lindholm?

– Ei sillä juuri ole vaikutusta. Se on enemmän kiinni siitä, mitä elokuvia tulee. Tämä kesä on ollut hyvä, yli 15 prosenttia parempi kuin viime kesä. Selvästi ohjelmisto on kiinnostanut.

Entä onko vuodenaikojen välillä vaihtelua? Onko esimerkiksi talvi teille parempi, kun ulkoaktiviteetit ovat vähemmässä?

– Itse asiassa kesä on vahva sesonki meillä. Kaikilla lomilla kävijämäärät nousevat, kun ihmisillä on enemmän aikaa käydä elokuvissa.

Minkätyyppiset elokuvat ovat olleet viime aikoina suosituimpia?

– Pääosin perhe- ja toimintaelokuvat ovat suosituimpia.

Onko havaittavissa, että Netflixin kaltaisten suoratoistopalveluiden lisääntyminen markkinoilla olisi vähentänyt elokuvien kävijämääriä?