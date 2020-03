Jokioisten museorautatien kunnostukseen avustusta, työmaalla nähdään myös topparoikka

Museovirasto on myöntänyt Jokioisten museorautatien kunnostukseen 30 000 euron suuruisen avustuksen. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 40 000 euroa. Summa on yksi suurimmista tänä vuonna jaetuista avustuksista. Museovirasto on myöntänyt vuodesta...

Museovirasto on myöntänyt Jokioisten museorautatien kunnostukseen 30 000 euron suuruisen avustuksen. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 40 000 euroa. Summa on yksi suurimmista tänä vuonna jaetuista avustuksista. Museovirasto on myöntänyt vuodesta 1994 lähtien avustuksia arvokkaiksi luokiteltujen laivojen kunnostus- ja entistämistöihin. Vuonna 2018 oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea tukea myös raideliikenteen, maantieliikenteen ja ilmaliikenteen kulkuvälineiden entisöintiin. Ainoa…