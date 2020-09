Konserttiarvio: Bachin musiikki pysäytti ajan Pyhän Laurin kirkossa

Kesäkuinen Janakkalan Barokki peruttiin tänä vuonna koronan takia.

Sen sijaan järjestettiin Pyhän Laurin kirkon 500-vuotispäivänä juhlakonsertti teemalla Bach ja fuugan taide.

Helsingin Barokkiorkesterin muusikot pysäyttivät ajan.

Kirkon rakentaminen, Bachin elämäntyö ja nykyhetki tuntuivat kaikki olevan läsnä samalla kertaa. Vuosisatojen hyppäykset tehtiin ilman kitkaa.

Saksan sana Kunst on kätevä: sehän tarkoittaa sekä taitoa että taidetta. Die Kunst der Fuge on kaksimerkityksinen ja hyvin osuva. Taidetta ei voi olla ilman taitoa, ja suuri taito on jo taidetta.

Sävellyksen nimi ei ole Bachin itsensä antama, eikä hän määritellyt esityskokoonpanoa. Sitä onkin soitettu monin tavoin.

Urut ja cembalo, joskus piano, ovat tavallisimmat; niissähän riittää yksi soittaja. Kuitenkin myös erilaiset orkesterit ja kamarimusiikkikokoonpanot ovat päässeet osoittamaan kykynsä teoksen parissa.

Musisoinnin taso oli kautta illan mitä korkein, mutta kun virtuoosisten soittajien nimiä ei valitettavasti jostain syystä haluttu tuoda ohjelmassa esiin, jätän ne tässäkin mainitsematta.

Kunst der Fugen osien lisäksi kuultiin valikoima kokoelmasta Musikalisches Opfer. Nämä kaksi teoskokonaisuutta päättivät Bachin suurten instrumentaaliteosten sarjan ja huipensivat barokin polyfonian 1700-luvun puolivälissä.

Aapo Häkkinen asettui urkujen ääreen kahden Wohltemperiertes Klavierin preludin ja fuugan ajaksi. Tämä rikastutti illan sointikuvaa.

Tervakoskelaisen Porthanin urut ovat Suomen ainoa puhtaasti varhaisbarokin ihanteiden mukainen instrumentti, ja illan tyyliperiodiin mitä sopivimman soittimen kireän napakka rekisteröinti toimi hyvänä kontrastina konsertin muuten kauniin pehmeälle ilmeelle.

Yhtyeen osuudet oli tietysti järjestetty soitinvalintojen ja vaihtelun periaatteella. Silti voi vain ihailla monipuolista lopputulosta.

Jousikvartetin osuudesta siirryttiin huilun ja cembalon duettoon, ja erilaiset yhdistelmät seurasivat toisiaan. Yleisöä hemmoteltiin monin tavoin: rytmisellä elävyydellä, hienolla soinnilla ja viimeistellyllä yhteistyöllä.