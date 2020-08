Mykkäelokuvien festivaali on tarkoitus pitää – Esillä nousevan auringon maa ja kadonneeksi luullut harvinaisuudet

Forssan mykkäelokuvafestivaalien järjestäjät tiedottavat, että tapahtuma järjestetään normaaliin tapaan, ellei korona sen toteutumista.

Ajankohta on 31.8.–4.9. ja kyseessä on historian 21. mykkäelokuvafestivaalit. Paikka on Forssan Elävienkuvien Teatteri.

Tämän vuoden teema on Mykkäelokuvia nousevan auringon maasta ja kadonneet elokuvat.

Festivaali tuo esille kolme japanilaista mestariteosta, joiden lisäksi tarjolla on myös kadonneeksi luultuja harvinaisuuksia, jotka tähän saakka ovat olleet vain suurimpien elokuvafestivaalien ohjelmistossa.

Valkokankaalla tullaan näkemään myös uutta kotimaista mykkäelokuvan keinoin toteutettua elokuvaa.

Festivaaleilla nähtävät elokuvat ovat Bardelys the Magnificent, Der Hund von Baskerville, Yogoto no yume, The Battle of the Century, Duck Soup , Double Whoopee, The Spanish Dancer, Gränsfolken, The Round Up, By Indian Post, Kurutta ippeji, Rautakylän vanha parooni ja Keisatsukan.