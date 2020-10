Myllysaaren museon perusnäyttely loppuu kahdeksan vuoden jälkeen Valkeakoskella

Syyskuussa 2012 Valkeakoskella avattu Myllysaaren museon perusnäyttely Vana on tullut tiensä päähän. Vana on avoinna 18.12.2020 asti, minkä jälkeen Myllysaaren museo luopuu perusnäyttelystä, Vana puretaan ja museo keskittyy jatkossa tekemään temaattisia nostoja omista kokoelmistaan ja seutukunnan historiasta. Kahdeksan vuotta esillä ollut Vana on visuaalinen kertomus Valkeakosken ja Sääksmäen historiasta aina kivikaudelta tuottoisimpiin teollisuusvuosiin saakka. Näyttely…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.