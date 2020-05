Naivistitaiteen ystävät innostuivat yksityiskäynneistä: Jo joka kymmenes teos on myyty Iittalan kesänäyttelyssä

Rakastettuun Naivistit Iittalassa -näyttelyyn pääsee jo. Toukokuun yksityisvierailut lähtivät käyntiin ryminällä, ja taulujakin on jo myyty reippaasti. Kesäkuussa näyttelyä pääsee ihastelemaan 30 henkilöä kerrallaan. Katso videolta, millaisia väriläiskiä näyttely tänä vuonna sisältää.

Portaat narahtelevat Iittalan vanhalla puukoululla, jossa on meneillään yksityisvierailu. Nokialaiset Mari Poikkilinja ja Aimo Kulonen ilahtuivat huomatessaan, että naivistinäyttelyyn pääsee jo nyt oman näyttelyajan varaamalla.

– Tämä on ollut meidän kesäperinteemme jo noin kymmenen vuoden ajan. Sellainen joka kesän must-juttu. Nyt kun oli mahdollisuus yksityiskierrokselle, oli tosi kiva tulla, kesälomalaiset kertovat.

Yleensä Poikkilinja ja Kulonen ovat vierailleet Iittalan naivisteissa juhannuksen tienoilla, jolloin monissa teoksista on jo punainen tarra sen merkiksi, että teos on myyty. Pariskunta oli päättänyt jo etukäteen, että jos tällä kertaa jokin teos kolahtaa, se hankitaan.

Ja näinhän käy. Poikkilinja ihastuu Salla Lylynojan maalaukseen Kupliva ilo. Hän kertoo kiinnittäneensä valkeakoskelaisen kuva-artesaanin töihin huomiota jo aiemminkin. Nyt tämä työ, jossa kummituseläin puhaltaa saippuakuplaa, päätyy Poikkilinjan ja Kulosen kotiin.

– Siinä on juuri sopivasti pilkettä silmäkulmassa, Poikkilinja ihastelee hennon vaaleanvihreää työtä.

Iittalassa on poikkeuksellinen henki

Näyttelyn kuraattori Hannu Castrén kertoo haluavansa joka vuosi tuoda Iittalaan jonkun tekijän naivismin taidekentän ulkopuolelta. Tällä kertaa yksi tällainen uusi nimi on Japanista Suomeen muuttanut Yasushi Koyama.

– Hän tuli Suomeen opiskelemaan, ja olin vetämässä hänen kirjallisia päättötöitään. Yllätyin, kuinka nopeasti hän ilmestyi taidekentän näkyväksi hahmoksi. Hänen töissään yhdistyvät upeasti suomalaisen puunveistämisen perinne ja japanilainen tapa käsitellä puuta, Castrén kehuu.

Kansainvälistä väriä näyttelyyn tuovat myös suomenbrasilialaisen Luciana Marianon taulut.

Hyvä esimerkki muuntautumiskyvystä on puolestaan kuvataiteilija Jeroma Tabell, joka piti Iittalasta välivuotta opiskellakseen uuden tekniikan. Nyt Tabell on palannut maalausten lisäksi myös lukuisien uusien puuveistosten kanssa.

Castrén kertoo Iittalaan saapuvan yleisön löytävän samanlaisia kasvutarinoita useiden muidenkin naivistien tuotannosta.

– Olenkin oikeastaan heittänyt pallon uskolliselle taideyleisöllemme, joka osaa melkeinpä parhaiten kommentoida eri tekijöiden tuotannon muutoksia, Castrén naurahtaa.

Hän muistuttaa, että Iittalassa on poikkeuksellinen henki, joka yhdistää paitsi yleisöä myös taiteilijoita toisiinsa.

– Olen 1970-luvulta saakka istunut seminaareissa, joissa pohditaan, millaisilla oheistapahtumilla saataisiin houkuteltua väkeä museoihin. Naivisteilla tällaista ongelmaa ei ole koskaan ollut.

Kesäkuussa sisään 30 kerrallaan

Nyt jo 32. kerran järjestettävällä kesänäyttelyllä on uskollinen kävijäkuntansa, josta noin puolet koostuu eläkeikäisistä. Myös iso osa näytteillä olevista itseoppineista taiteilijoista on eläkeiässä, jolloin on aikaa tehdä oman näköistä taidetta.

Kävijöitä on ollut vuosittain noin 20 000. Suosituimmat ajat ovat olleet juhannuksena ja sen jälkeen.

Naivistit Iittalassa -säätiön asiamies Ulla Heinonen toivookin, että yleisö löytäisi näyttelyyn jo alkukesästä, jottei jonoja pääse muodostumaan.

Näyttely avautuu kaikelle kansalle 4. kesäkuuta. Sisälle näyttelyyn otetaan ainakin aluksi vain 30 henkilöä kerrallaan, jolloin jokaisella on riittävästi tilaa ympärillään.

Heinonen on tyytyväinen toukokuussa alkaneiden yksityisnäyttöjen suosioon. Tähän mennessä töistä on myyty jo joka kymmenes.

– Tänä vuonna esillä on vahvoja sarjoja, hienoja teoskokonaisuuksia, Heinonen arvioi.

Hänen silmiinsä myös ripustus näyttää aiempaa väljemmältä, vaikka teoksia on esillä yhtä paljon kuin ennenkin. HäSa

