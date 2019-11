Näkeekö Viiru joulupukin, onnistuuko Pesonen rakentamaan pukkikoneen? Riihimäen Nuorisoteatterissa selviää

Haasteellisinta joulunäytelmässä on ollut nukkenäyttelemisen tuominen osaksi esitystä.

Viiru-kissa seuraa jännittyneenä, kun hänen isäntänsä Pesonen pyörittelee käsissään hammasratasta keskittyneen näköisenä otsa rypyssä.

On enää 24 päivää jouluun, ja pitääkseen kissansa tyytyväisenä Pesonen on päättänyt rakentaa salaisen pukkikoneen varmistaakseen joulupukin vierailun pukkia innokkaasti odottavan Viirun luona.

Monien rakastama lastenkirjallisuuden klassikkopari

Tässä asetelmassa liikkuu Riihimäen Nuorisoteatterin joulunalusnäytelmä Viirun ja Pesosen joulupuuhat, joka saa ensi-iltansa torstaina 14. marraskuuta Riihimäellä Kino Sammossa.

– Näytelmä kertoo joulun odottamisesta. Pesonen haluaa ilahduttaa Viirua ja toteuttaa kaikki kissansa jouluiset toiveet, ja niitähän Viirulla riittää. Viiru taas aiheuttaa kommelluksia ja sotkuja Pesosen suunnitelmien tielle, ohjaaja Jatta Harakkamäki tiivistää juonta.

Harakkamäki halusi tuoda näyttämölle juuri Viirun ja Pesosen, monen suomalaisen rakastaman lastenkirjallisuuden klassikkoparin.

– Se on omasta lapsuudestani tuttu, ja nyt luen näitä kirjoja omille lapsilleni.

Pesosen hahmossa sekä lempeyttä että temperamenttia

Myös Pesosen rooliin hypänneelle Kari Tuomiselle hahmot ovat tuttuja lapsille ja nyt jo lastenlapsille luettujen Viiru ja Pesonen -kirjojen kautta.

– Jos lapsenlapset tulevat katsomaan, kertokoon he, miten paljon Pesosessa on minua itseäni. Pesonenhan on sellainen hyväntahtoinen, kiltti, vanha mies.

Ohjaaja Jatta Harakkamäen mukaan Tuominen on löytänyt Pesosen hahmosta paitsi lempeyttä ja herkkyyttä, myös temperamenttia.

– Eli kärttyisän ukko-Pesosen monet puolet. Roolihenkilö on hirmu uskottava ja tunnistettava aikuisen silmin. Todella hienoa näyttelijäntyötä monella eri tasolla, Harakkamäki toteaa.

Ohjaaja ottanut näyttelijöiden vinkeistä vaarin

Ohjaajalla on pelkkää hyvää sanottavaa myös Viirua näyttelevästä Pihla Rasinmäestä .

– Pihlassa on ihanaa se, että hän hirmu leikkisä, ja hänellä on selvästi muistissa lapsen maailma. Hän osaa tuoda hahmoonsa Viiru-kissalle ominaista leikillisyyttä ja kissamaisuutta.

12-vuotias Rasinmäki kertoo nauttivansa Viirun roolista.

– Näen Viirun innokkaana ja energisenä, pienenä kissanpoikasena. Viiru ja Pesonen -kirjat eivät olleet minulle hirveän tuttuja, mutta olen niitä kuitenkin joskus katsellut.

Yhteistyö ja harjoitukset ovat sekä ohjaajan että näyttelijöiden mukaan sujuneet todella hyvin.

– Teksti ruokkii mielikuvitusta niin, että näyttelijöiltä pursuaa koko ajan ideoita ja huikeita ehdotuksia, joita minun ohjaajana on ollut helppo hyödyntää esityksen tekemisessä, Harakkamäki kertoo.

Nuket ovat elementteinä haastavia.

Ohjaaja kehuu myös Pesosen naapuria Kososta näyttelevää Jutta Taipaletta , jolla on näytelmässä vastattavanaan myös nukkeroolit.

– Mukana ovat Viirun ja Pesosen omat kanat sekä yllättävä hahmo, joka paljastuu näytelmän kuluessa, Harakkamäki vinkkaa.

– Nuket ovat elementteinä haastavia. Näyttelijäntyö on siirrettävä nukkeihin. Tekniikka on täytynyt ottaa haltuun ja hioa sitä aika kauan, ja kyllähän siitä hienon näköistä jälkeä on tullut, hän lisää.

Myös näyttelijät antavat ohjaaja Jatta Harakkamäelle tunnustusta.

– Jatta on ohjannut tämän hyvin. Näytelmä on uskollinen alkuperäisille hahmoilleen. Näytelmää voi siis tulla katsomaan turvallisin mielin, sillä nämä ovat juuri ne Viiru ja Pesonen, joista kaikki ovat lukeneet ja joita osa on nähnyt ehkä televisiossakin, Pesosta näyttelevä Kari Tuominen toteaa. HÄSA

Riihimäen Nuorisoteatterin Viirun ja Pesosen joulupuuhat -näytelmän ensi-ilta torstaina 14.11. Kino Sammossa (Suokatu 9, Riihimäki) kello 18. Esitykset jatkuvat 15.12. asti.