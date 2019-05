“Nälkä kasvoi syödessä” – Olavi Uusivirta teki uutta levyään pitkään, koska tiesi, että parempaa on vielä tulossa

Olavi Uusivirran uuden levyn julkaisukeikkoja ei nähdä Tavastialla eikä muissakaan Helsingin rock-pyhätöissä, vaan Vähikkälän kylän seuratalolla keskellä Kanta-Hämeen kauneinta maaseutua.

Muusikko yhtyeineen rantautuu Janakkalaan toukokuun viimeisiksi päiviksi. Kolmepäiväiseksi venyvät julkaisujuhlat kattavat sisäänsä neljä keikkaa, joista kolme myi käytännössä heti loppuun.

Idylli innoitti levynjulkkareihin

Uusivirta esiintyi Vähikkälässä jo viime syksynä. Tuolloin kylällä oli järjestetty joukkorahoituskampanja, jonka avulla yhtye saatiin seuratalolle yksityistilaisuuteen.

– Paikka osoittautui täydellisen idylliseksi, ja järjestelyt olivat viimeisen päälle, Uusivirta kertoo.

Myös musiikillisesta näkökulmasta 80-vuotias seuratalo sopi keikkakäyttöön erinomaisesti.

– Vanhat rakennukset ovat kiitollisia soittaa akustiikkansa puolesta. Seuratalolla oli hyvä soundi salissa ja lavalla.

Keikalta jäivät hyvät muistot, ja kun Uusivirran uudelle Skorpioni-levylle mietittiin julkaisupaikkaa, tuli yhtyeen mieleen heti Vähikkälä.

– Näin kesän kynnyksellä paikka on vielä enemmän elementissään kuin lokakuussa.

Janakkala ei sinällään ole Uusivirralle täysin vieras paikka, sillä hän on viettänyt Vähikkälän lähistöllä sijaitsevalla kesämökillä aikaa lapsuudestaan saakka.

– Mökki on mummini peruja. Nykyään sitä käyttävät hänen lapsensa ja me lapsenlapset. Yövymme siellä bändin kanssa myös keikkojen yhteydessä.

Skorpioni on kuin episodielokuva

Ennen Vähikkälässä julkaistavaa Skorpionia Uusivirta on julkaissut uuden albumin suunnilleen joka toinen vuosi. Nyt väli edelliseen Olavi-levyyn venyi kuitenkin yli kolmeen vuoteen.

Ajankulu liittyi ennen kaikkea levyn tekoprosessiin. Uusivirralla oli levyä tehdessä vahvasti tunne siitä, että parempaa on vielä tulossa.

– Albumillinen biisejä oli jo valmiina, mutta halusin vielä jatkaa. Nälkä kasvoi syödessä ja nosti rimaa korkeammalle.

Levyn syntyä laulaja kuvaa matkaksi, jonka vaiheet kuuluvat levyllä.

– Levyn kokonaisuus ja tunnelma, maailma on ehkä tarkemmin mietitty kuin aiempien levyjeni. Omaan silmääni Skorpioni on alkanut näyttämään episodielokuvalta. Sen biiseissä seikkailevat samat tyypit. Eri biisit ovat eri kuvakulmia ehkä jopa samoihin hetkiin.

Uusivirran mukaan levyllä kuuluu vahvasti myös yhtyeen kitaristin Timo Kämäräisen kädenjälki. Kämäräinen soittaa levyllä, mutta hän myös tuotti ja äänitti sen.

Kaiken takana on aikataulu

Olavi Uusivirta on taiteilijana monilahjakkuus. Aktiivisen muusikonuran lisäksi hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta ja työskentelee jatkuvasti näyttelijänä. Viimeksi hänet on voinut nähdä Kansallisteatterin Kolmessa sisaressa, jonka näytökset jatkuvat taas syksyllä. Viime syksyn hän vietti AJ Annilan ohjaaman televisiosarja Nyrkin kuvauksissa.

Miten ihmeessä Uusivirralta riittää aikaa tähän kaikkeen?

– Viisasten kivi on aikataulun suunnittelu. En tee päällekkäin montaa asiaa, vaan jaksotan töitäni. En voi esimerkiksi kiertää ja tehdä teatteria yhtä aikaa.

Aikaa pitää varata myös kirjoittamisen ja kappaleiden teon vaatimalle luovalle työlle.

– Usein minulla on sellaisia aikataulullisia raameja, joihin en voi vaikuttaa, kuten kuvaukset. Merkitsen ne ensin kalenteriin, jotta näen mihin vapaat asettuvat. Nämä vapaat pyrin pitämään puhtaina muista velvoitteista. Tämä vaatii tietynlaista tiukkuutta, jotta osaan kieltäytyä mielenkiintoisista töistä.

Elävän musiikin pitää olla elossa

Selkein jakolinja Uusivirran tekemisissä asettuu esiintyjyyden ja tekijyyden välille. Hän toteaa, että esiintyminen Tavastialla ja Kansallisteatterissa on jossain määrin samanlaista, mutta esiintyminen ja kirjoittaminen sen sijaan eroavat toisistaan selvästi.

– Esiintyminen on sosiaalista ja vuorovaikutteista, kun taas laulujen tekeminen vaatii ympärilleen aikaa, ajattelua ja yksinoloa.

Molemmat osa-alueet ovat omalla tavallaan kuluttavia.

Esiintymisessä etenkin musiikin suhteen Uusivirran tavoite on säilyttää elävyys. Onhan kyse nimenomaan elävästä musiikista.

– En keikkaile niin paljon kuin mahdollista. Esiintymisen täytyy säilyä mielekkäänä. Olennaista keikoissa on ainutkertaisuuden tuntu. Se hetki, esitys, ei toistu sellaisena kuin kerran elämässä, koska koolla ovat vain ne ihmiset, jotka juuri silloin ovat koolla.

Vähikkälässä luvassa spesiaalikeikat

Ainutkertaisuuteen Uusivirta on yhtyeensä kanssa tähdännyt jättämällä keikoille mahdollisimman paljon tilaa spontaaniudelle.

Kitaristi Kämäräinen ei soita koskaan vanhojakaan kappaleita samalla tavalla. Kunkin illan ohjelmiston yhtye suunnittelee vasta keikkapäivänä. Sen muotoutumiseen voi vaikuttaa niin keikkapaikka, oma fiilis kuin vallitseva säätila.

– Meillä on myös paljon kuuntelijoita, jotka käyvät todella paljon meidän keikoillamme. Sitäkin tulee ajateltua. Että millä heitä voisi yllättää.

Vähikkälässä Uusivirran jokainen keikka jakautuu kahteen osaan. Esiintymisen aluksi yhtye soittaa uuden levynsä kokonaisuudessaan. Keikan toisen puolikkaan setti koostuu vanhemmasta tuotannosta.

– Kahta samanlaista iltaa ei tule. Keikoista tulee varmaankin keskimääräistä pidempiä, ehkä parin tunnin pintaan. Mutta koskaan ei tiedä, mihin suuntaan ilta kuljettaa. HÄSA