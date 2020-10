Näyttelyarvio: Vuoden nuoren taiteilijan kuvat kuljettavat monien rajojen yli

Aapo Huhdan näyttelykokonaisuus kuljettaa katsojaansa monien rajojen yli. Maantieteelliset koordinaatit teossarjoille löytyvät New Yorkista, Namibiasta ja Suomesta.

Tunnistettavien paikkojen ikuistaminen ei kuitenkaan ole Huhdan työskentelyssä oleellista. Oleellisempia rajanylityksiä ovat liikkumiset esittävän ja abstraktin, valoisan ja pimeän sekä jyrkän ja herkän välillä.

Huhta on järjestyksessä 36. Vuoden nuori taiteilija -palkinnon saaja. Hän on Helsingissä työskentelevä valokuvaaja, jonka työskentelyä kuvaa määritelmä “kokeellinen dokumentarismi”. Hän on julkaissut kaksi valokuvakirjaa sekä pitänyt yksityisnäyttelyitä Suomen lisäksi Saksassa ja Ruotsissa.

Fyysistä kokoaan suurempia

Tampereen taidemuseon näyttelykokonaisuus on tyylikäs ja tasapainoinen. Näyttelyssä on esillä teoksia aikaväliltä 2013–2020.

Alakerrassa nähdään värikuvia ja ensimmäisessä salissa myös runsaudella ilottelevaa ripustusta. Yläkerta on hillitympi ja tummasävyisempi. Tummat seinät tiivistävät tunnelmaa ja muutamat tapettiprintit, luonnonmateriaalit ja videoteos tehostavat kokonaisuutta.

Suurin osa teoksista on kooltaan pieni- tai keskikokoisia. Teokset tuntuvat kuitenkin fyysistä kokoaan huomattavasti suuremmilta. Vähäeleiset, tummanruskeat puukehykset ovat toimiva kehystysratkaisu ja sitoutuvat hyvin yhteen museotilan puurakenteiden kanssa.

Laajalla skaalalla

Mitä Huhta teoksissaan dokumentoi?

Hän onnistuu tallentamaan teoksiinsa tunnelmia hyvin laajalla skaalalla. Kokonaisuudesta nousee esiin eksyneisyyttä ja jonkinlaista absurdia irrallisuutta, joka näyttäytyy eri muodoissa New Yorkin Manhattanin bisnesmaailman katvealueilla kuvatussa Block-sarjassa ja vaikkapa viimeisen internetittömän sukupolven murrosikää käsittelevässä A bird in a cage –kokonaisuudessa.

Block-sarjan konsktruktivismiin viittaavan jyrkän muotokielen ja tiukkojen rajausten ja kontrastien jälkeen yläkerran Omatandangole-sarja avautuu aavikoiden häilyvine horisontteineen laajana ja hengittävänä kokonaisuutena.

Mustavalkoisten kuvien runsas harmaasävyjen asteikko ja syvä tummuus lumoavat. Suurimmassa osassa Huhdan teoksia yleistunnelma on hieman melankolinen ja samalla taianomainen. Teosten melankolia ei ole kuitenkaan musertavaa lajia, vaan ennemminkin lempeää. Osassa teoksista on myös komiikkaa, sekin vahvasti lämminsävytteistä.

Pohdintaa etuoikeutetusta asemasta

Näyttelykierroksen avaavassa videohaastattelussa Huhta kertoo lähestymistavoistaan valokuvaan.

Videolta välittyy kuva metodejaan ja teemojaan monipuolisesti puntaroivasta taiteilijasta, joka tuntee valokuvauksen historian ja joka on miettinyt kuvaajan valtaan liittyviä kysymyksiä sekä etuoikeutettua asemaansa maailmaa kiertävänä kuvaajana.

Videohaastattelun lisäksi Huhta päästää katsojan erityisen lähelle kolmiosaisessa teossarjassa, jossa esittää itsensä yhdessä äitinsä ja vastasyntyneen tyttärensä kanssa.

Merkki teosten vaikuttavuudesta nousi esiin vielä näyttelystä poistuessani. Lähteminen venyi, sillä paria teosta nyt vain oli käytävä katsomassa vielä uudelleen – ja vielä hetki pidempään.